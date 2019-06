La Cour suprême américaine refuse d'encadrer le redécoupage électoral

Partagez via Linkedin (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Anne Marie Lecomte

Dans un jugement serré, le plus haut tribunal des États-Unis s'est refusé, jeudi, à se prononcer sur la pratique controversée du redécoupage électoral, ou gerrymandering, une décision qui aura de profondes conséquences sur la gouvernance et la politique du pays.

La partisanerie excessive dans la réorganisation des districts mène à des résultats qui, raisonnablement, paraissent injustes, a écrit le juge en chef John Roberts. Mais le fait que cette pratique est incompatible avec les principes démocratiques ne signifie pas que la solution réside dans le système judiciaire fédéral. En clair, la Cour suprême américaine affirme qu'il n'est pas du ressort des cours fédérales d'interdire aux législateurs des États de redécouper les cartes électorales en fonction de calculs politiques. En rapportant la nouvelle, CNN a affirmé que cette décision de la Cour suprême vient radicalement changer les règles du jeu en faveur du Parti républicain de Donald Trump. Pour sa part, le New York Times affirme qu'en obtenant ainsi le feu vert des juges, les républicains ont la possibilité de sceller, pour la décennie à venir, leur domination politique dans la plupart des 22 États où ils contrôlent à la fois le pouvoir législatif et exécutif. En contrepartie, les démocrates n'exercent pareil contrôle que dans 14 États. En optant pour la non-intervention, la Cour suprême met un terme à des décisions rendues par des cours fédérales à travers le pays, des décisions par lesquelles ces tribunaux statuaient que le fait de redécouper les circonscriptions électorales de manière extrême et partisane équivalait à enfreindre les droits constitutionnels des électeurs. Il est à noter, toutefois, que la décision de la Cour suprême n'a aucun effet sur les causes actuellement devant la justice qui touchent à des cas de redécoupage électoral à connotation raciale. Depuis un demi-siècle, aux États-Unis, la justice interdit de redessiner la carte électorale dans le but de réduire la représentation politique des minorités raciales. Une stratégie appelée « gerrymandering » Plus spécifiquement, dans leur décision rendue jeudi, les juges de la Cour suprême ont refusé d'invalider deux cartes électorales : celle du Maryland, jugée trop favorable aux démocrates, et celle de la Caroline du Nord, jugée trop favorable aux républicains. Ces cartes électorales, le juge en chef lui-même les a qualifiées d'« extrêmement partisanes », tout en affirmant que ce sont les électeurs et les élus qui doivent jouer le rôle d'arbitres dans ces disputes politiques. Aux États-Unis, les cartes électorales de chaque État sont redessinées après chaque recensement, soit tous les 10 ans. Le parti au pouvoir dans chaque État profite ainsi de l'exercice pour diluer l'influence des partisans du camp opposé en déplaçant stratégiquement ces derniers d'une circonscription à une autre. La technique porte le nom de « gerrymandering », mot-valise inspiré du nom d'un gouverneur du XlXe siècle, Elbridge Gerry, qui avait remanié une circonscription de son État de telle manière qu'elle avait la forme d'une salamandre (« salamander »). La pratique est facilitée par le fait que dans la plupart des États, les électeurs sont invités à se déclarer comme démocrate, républicain ou indépendant lors de leur inscription sur la carte électorale, ce qui leur permet de participer ensuite aux primaires de leur parti. De l'avis de l'ancien gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger, le gerrymandering est une escroquerie qui dure depuis trop longtemps . Le prochain exercice de redécoupage aura lieu en 2021, une fois que seront connus les résultats du dernier recensement. D'ici là, il n'est pas exclu qu'au niveau de chaque État, des lois soient adoptées de manière à retirer des mains des législateurs le pouvoir de redécouper la carte électorale pour le confier à des commissions indépendantes, ou bipartites, ou non partisanes. Cependant, il est hypothétique que des politiciens, quelle que soit leur allégeance, consentent à se départir ainsi de ce pouvoir. Une autre décision politiquement chargée Des manifestants devant la Cour suprême des États-Unis réclament qu’une question sur la citoyenneté ne soit pas ajoutée au recensement. Photo : The Associated Press / J. Scott Applewhite Si la décision de la Cour suprême en matière de redécoupage électoral semble avantager les républicains, ces derniers n'ont toutefois pas remporté toute la mise. Les juges ont en effet rendu ce même jour une autre décision aux impacts politiques considérables, refusant provisoirement à Donald Trump le droit d'ajouter une question sur la citoyenneté lors du prochain recensement. L'impression des formulaires pour ce recensement doit commencer la semaine prochaine, et il n'est pas assuré que l'administration Trump aura le temps de répondre aux préoccupations exprimées par les juges.