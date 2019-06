Agression sexuelle sur un enfant : Dillon Turpin écope de 7 ans de prison

Dillon Turpin faisait face à neuf accusations en lien avec une enquête sur des agressions sexuelles commises entre septembre 2016 et janvier 2018 sur une personne de moins de 16 ans. Il a plaidé coupable à quatre de ces chefs d'accusation en avril dernier.

Jeudi après-midi, le jeune homme a entendu sa peine en Cour du Banc de la Reine à Moncton. Alors que la défense avait demandé une peine de quatre ans de prison, le juge Troy Sweet lui a plutôt imposé sept ans : cinq pour l'accusation d'agression sexuelle et deux pour celle de possession de pornographie juvénile.

Le juge a pris en compte certains facteurs aggravants, explique l'avocat de Monsieur Turpin, Christian Libotte, à sa sortie du tribunal jeudi. Le fait qu'il s'agit d'une agression sexuelle sur une personne mineure ainsi que la planification du crime font partie de ces facteurs aggravants.

Mon client est un peu déçu, dit Christian Libotte. Nous espérions une sentence entre quatre et cinq ans, mais il accepte sa responsabilité et sa peine. Il a beaucoup de remors [et] veut se réhabiliter aussi vite que possible.

Un interdit de publication protège toute information qui pourrait permettre d’identifier la ou les victimes.