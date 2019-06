La Ville de Québec versera 5,7 M$ aux sinistrés de la rivière Lorette

Les résidents de L'Ancienne-Lorette et de Québec qui ont été inondés en 2005 recevront des indemnités de 5,7 millions de dollars de la Ville de Québec. Cette entente à l'amiable met fin, en partie, au recours collectif entamé en 2017.

Le montant versé servira à couvrir les dommages matériels ainsi qu'à indemniser les résidents pour les troubles et inconvénients vécus.

On est très satisfait de l'entente et de l'aboutissement surtout de cette saga , se réjouit Denis Lavoie, président par intérim du Regroupement sinistrés entraide.

Il précise que certains des 206 plaignants inscrits au recours collectif ont déjà touché leur indemnité. Pour les autres, il est trop tôt pour évaluer le montant qui leur sera remis.

C'est pratiquement impossible de donner une moyenne ou un exemple parce que chaque cas est différent , explique Denis Lavoie.

Chaque dossier sera étudié individuellement en fonction des dommages subis par la résidence, du nombre de ses occupants et des inconvénients vécus par les sinistrés.

Encore possible de s'inscrire

Lorsque l'entente entre le regroupement des sinistrés et la Ville de Québec sera validée par la Cour supérieure, les sinistrés qui ne se sont pas inscrits au recours collectif auront un an pour le faire.

Le montant de 5,7 millions de dollars pourrait devenir plus important selon le nombre de nouvelles inscriptions.

S'il y a d'autres gens qui s'inscrivent dans le futur, il y aura d'autres sommes qui vont être disponibles , indique Denis Lavoie.

Toujours en litige

Cette première vague d'indemnisation ne rencontre toutefois pas toutes les demandes des résidents inondés.

Les deux parties sont toujours en litige au sujet de la perte de valeur marchande des résidences et du remboursement de taxes municipales réclamés par les sinistrés.

On a décidé de poursuivre les études pour essayer d'évaluer ces montants-là, mentionne Denis Lavoie. Si on a droit à des montants pour la perte de valeur marchande, ce sera un paiement qui sera effectué plus tard dans l'année ou l'année prochaine.

Si le dossier des inondations de 2005 semble sur le point de se régler, la Ville fait toujours face à un autre recours collectif lié aux inondations de 2013.