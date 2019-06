Mont-Joli veut garder les aînés sur son territoire

Le projet d’agrandissement, élaboré par le promoteur Immobilier BBCF Inc. et appuyé par la Ville de Mont-Joli, implique la construction d’un bâtiment adjacent à la résidence actuelle, qui comprendrait 72 nouveaux logements pour des personnes âgées ayant une certaine autonomie, ainsi que des salles communes. À l'heure actuelle, la résidence compte 92 places d'hébergement.

Ça répond à un besoin d’arrêter la dénaturalisation des Mont-Joliens, d’offrir une alternative au lieu de déménager à Rimouski, de rester à Mont-Joli , explique Michel Vauclair, directeur régional de Immobilier BBCF Inc.

Immobilier BBCF inc évalue la possibilité de construire, dans ce nouvel édifice, une piscine, une salle de bingo, un local internet ou encore une salle de jeux de société.

Les études de marché sont en cours pour déterminer les besoins exacts de la communauté, assure Michel Vauclair. Diverses étapes sont encore nécessaires avant de voir une première pelletée de terre sur le futur chantier, comme l’obtention des permis de construction.

On est en travaux, et on y va rapidement , explique Michel Vauclair, qui ajoute qu’une deuxième phase pourrait suivre cette première étape, si le financement est au rendez-vous.

Le Fonds RPA se montre très intéressé par le financement du projet, assure le président des résidences privées pour aînés, Robert Cleary.

L’équipe d'Immobilier BBCF inc espère voir le chantier commencer dès cet automne, ou encore au printemps 2020.