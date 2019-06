Recherche universitaire : une nouvelle vision pour l’Institut de la santé des Autochtones

L’Institut de la santé des Autochtones (ISA), à l’Université de la Saskatchewan, souhaite que les recherches universitaires soient dirigées selon les priorités et les intérêts des communautés autochtones, et non seulement basées sur les intérêts des chercheurs. Pour y parvenir, l’institut compte tendre la main davantage aux communautés autochtones pour identifier leurs préoccupations.