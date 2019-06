Les crues exceptionnelles du printemps forcent le report des travaux aux Rapides-des-Îles

Un détour avait été aménagé près de Notre-Dame-du-Nord pour la durée des opérations. Celui-ci a été levé le temps de revoir les données et les plans, comme l'explique Luce Chartier, conseillère relations avec le milieu pour Hydro-Québec en Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec.

Les calculs sur lesquels on se basait depuis les années 1960 ne sont plus tout à fait justes aujourd'hui. Les nouvelles vannes, qui sont en fait de grosses portes qui laissent passer l'eau, pourront être ajustées de manière plus efficace en cas de crues importantes.

Hydro-Québec dit ainsi s'adapter aux changements climatiques. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons refait les calculs. Nous devons tenir compte des changements climatiques qui ont un impact sur les quantités d'eau qui coulent dans nos rivières , ajoute Mme Chartier.

Des portes plus hautes

Les nouvelles vannes seront plus hautes pour éviter que l'eau ne passe par-dessus. Ce mécanisme de rétention de l'eau n'aurait pas de conséquence sur les voies routières, mais aurait le potentiel de limiter le débit dans la rivière des Outaouais et le lac Témiscamingue.

Quand on gère une rivière, on n'a pas toujours besoin de laisser passer toute l'eau, ou lorsqu'il y a un fort volume d'eau, il faut ouvrir les portes. Mais si la porte est fermée et que l'eau passe par-dessus, ça ne sert à rien. Il nous faut donc adapter nos portes à ces nouvelles données. Si les crues sont plus nombreuses, il faut éviter les problèmes au chapitre de la gestion des niveaux d'eau, enchaîne Luce Chartier.

Une partie des travaux pourra reprendre dès l'automne 2019 et par la suite au printemps 2020.

À lire aussi : Importants travaux à l'évacuateur principal Rapides-des-Îles

Parallèlement, Hydro-Québec réalisera des travaux de bathymétrie dans la rivière des Outaouais.

On va aller chercher des relevés topographiques dans le fond de la rivière et refaire la conception des nouvelles vannes selon ces nouvelles mesures-là, puisque les portes sont appuyées sur le lit de la rivière , mentionne encore Luce Chartier.

Ces lectures topographiques sont devenues nécessaires et laissent présager des changements dans le lit de la rivière des Outaouais.

Certains travailleurs embauchés pour ces travaux ont été temporairement levés de leurs fonctions et pourraient être rappelés lorsque ceux-ci reprendront.