Sadako ouvrira le Festival international de films Fantasia

Campé dans l'univers du film culte Ring, le long métrage marque les 20 ans de la présentation du premier titre de la franchise en première nord-américaine à Fantasia. Le film d'horreur japonais avait été adapté aux États-Unis en 2002, ce qui a donné jour au film Le cercle (The Ring).

Ce nouveau volet met en vedette Elaiza Ikeda, Takashi Tsukamoto, Hiroya Shimizu, Himeka Himejima et Renn Kiriyama.

Le Festival permettra aussi de voir de nombreux titres dont Dreamland, de Bruce Macdonald, présenté en première nord-américaine et dont la sortie est prévue au mois d’août. Tourné à Montréal, le film met en vedette Juliette Lewis, Stephen McHattie et Henry Rollins dans une comédie noire sur fond de musique Jazz et de guerres des gangs.

Les festivaliers pourront aussi découvrir Vivarium, de l’Irlandais Lorcan Finnegan présenté à la Semaine de la critique du Festival de Cannes cette année et mettant en vedette Jesse Eisenberg (The Hummingbird Project) et Imogen Poots (Green Room).

Les deux acteurs partageront aussi l’affiche d’un autre titre présenté au Festival, The Art of Self Defense présenté à South by Southwest cet hiver : un récit sur les dangers que représente la masculinité toxique. Le personnage de Jesse Eisenberg décide de suivre des cours de karaté après s’être fait agresser.