Stonewall : troquer la honte contre la fierté

Elles sont survenues il y a aujourd'hui 50 ans et sont devenues mythiques pour la communauté LGBTQ+ : les émeutes de Stonewall, qui ont suivi une descente policière dans un bar gai de New York, en 1969, ont marqué l'envol véritable du militantisme gai. Or, elles n'en sont pas le seul élément déclencheur, contrairement à ce qu'on affirme parfois.

Au petit matin du samedi 28 juin 1969, des policiers ont effectué une descente de routine dans le Stonewall Inn, un bar ouvert à la clientèle gaie et situé dans le quartier de Greenwich Village, à New York. Ils ont arrêté les employés du bar, qui vendaient de l’alcool sans avoir de permis, et plusieurs clients.

Mais, cette fois, les gais, lesbiennes et transsexuels expulsés du bar ont décidé de résister. D’autres se sont joints à eux, et les manifestations se sont poursuivies pendant quatre nuits.

Le bar Stonewall Inn, qui était une propriété de la mafia, était reconnu pour accueillir les personnes les plus marginalisées de la communauté LGBTQ+, dont les transgenres. Photo : YouTube / CBS

Pour une rare fois, ils osaient tenir tête aux policiers et afficher leur identité. « Là, tout le monde se met ensemble, on résiste, on répond, on s’affirme, on arrête d’intérioriser les interdits et la honte », explique Line Chamberland, professeure au Département de sexologie et titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM.

Il faut remettre ça dans le contexte [des années 60], où l'homosexualité était vraiment condamnée sur le plan religieux; sur le plan psychiatrique, c'était considéré comme une maladie mentale. Il y avait encore beaucoup de pression sociale. Line Chamberland, professeure et titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie à l’UQAM

La plupart des membres de la communauté LGBTQ+ vivaient dans le placard. « Il y avait des organisations homophiles, qu’on a tendance à juger conservatrices, mais c'est parce que l'époque était conservatrice, explique la chercheuse. Donc, les regroupements étaient quand même prudents; ils utilisaient des stratégies modérées qui visaient surtout à améliorer l'image des homosexuels. »

Pourtant, l’émeute de Stonewall n’a pas été la première du genre. « Il y a eu plusieurs moments dans les années précédentes où des gens se sont mobilisés contre les violences policières et pour leurs droits, notamment à San Francisco et à Los Angeles, affirme Natalie Kouri-Towe, professeure adjointe à l’Institut Simone de Beauvoir de l’Université Concordia. Mais, parce que New York était au centre politiquement et culturellement, Stonewall est devenu iconique pour les droits des gais et des lesbiennes. »

L'émeute est aussi survenue dans un contexte particulier. « C’est arrivé à un moment où la population était prête à parler des droits des gais, des lesbiennes et des trans, ainsi que de sexualité, estime Mme Kouri-Towe. Il y avait des revendications pour les droits des femmes, contre le racisme, pour la libération des Noirs, contre la guerre, etc. »

La construction d’un mythe

C’est avec le recul que le mythe autour de Stonewall s’est construit, croit Line Chamberland. « Ça va devenir interprété, réinterprété, commémoré, célébré comme une date importante et, peu à peu, on va construire autour de ça [...] un mythe, on va donner à cet événement-là une signification symbolique extrêmement importante. »

En fait, ce qui a surtout contribué à faire de Stonewall un moment charnière, ce sont les marches commémoratives qui ont suivi, soutient Mme Chamberland.

« Un an après, il y a des militants qui ont eu l'idée de faire une manifestation pour commémorer l’émeute, et c'est là qu’ont commencé les marches qui sont devenues progressivement les marches de la fierté », note-t-elle.

C'est ça qui est réaffirmé chaque année [...], la fierté par rapport à toutes ces pressions sociales de culpabilité religieuse, de pathologisation, de condamnation légale. Line Chamberland, professeure et titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM

Un an après les émeutes de Stonewall, une marche a été organisée pour commémorer l'événement. Photo : YouTube / CBS

Les répercussions de Stonewall

S’il n’y a pas eu de conséquences dans les jours ou les semaines suivantes, les émeutes de Stonewall ont certainement donné un élan aux mouvements de défense des droits des homosexuels un peu partout en Amérique du Nord. « Dans les milieux universitaires, surtout, les cellules de libération gaies se sont multipliées », affirme Line Chamberland.

« Ça va se transmettre, mais ce n'est pas comme une étincelle qui va allumer le feu tout de suite », précise-t-elle.

Au Québec, la publication du manifeste gai de Carl Wittman dans le magazine Mainmise et l’appel à la formation d’un front de libération homosexuel reçoivent un accueil enthousiaste, déclenchant la formation de la première tentative d'association politique des gais au Québec, entre 1971 et 1972.