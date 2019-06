La Saskatchewan améliore ses résultats financiers grâce à la potasse

Le gouvernement saskatchewanais indique qu’une hausse des revenus générés par les ressources non renouvelables, en particulier la potasse, lui a permis de terminer l’année 2018-2019 avec un déficit plus faible que prévu.

Ce déficit s’élève à 268 millions dollars, soit 97 millions de moins que les projections dans le plus récent budget, indique la ministre des Finances Donna Harpauer, dans son rapport sur le dernier exercice financier.

« Cette amélioration provient en grande partie d’une hausse des revenus tirés des ressources non renouvelables. Les revenus tirés de la potasse ont enregistré les hausses les plus importantes », dit-elle.

En 2018-2019, les ressources non renouvelables ont généré 1,74 milliard de dollars de revenus, soit une hausse de 19 % par rapport à l’année précédente et 17 % de plus que les prévisions budgétaires.

Les recettes fiscales générées par l’industrie de la potasse se sont élevées à 536 millions de dollars. Il s'agit d'une hausse de 74 % par rapport aux prévisions du budget et de presque autant comparativement à l’année précédente.

La ministre explique cette augmentation par une hausse à la fois des prix de la potasse et de la quantité vendue.

Donna Harpauer déclare que le gouvernement est dans la bonne voie vers un retour à l’équilibre budgétaire. C'est ce qu'elle avait annoncé lors de la présentation du budget pour l'exercice financier en cours.