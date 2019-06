Le jeune homme qui a accusé Kevin Spacey d'attouchements le poursuit

La poursuite demande un montant non spécifié en dommages, pour une détresse mentale et des blessures émotionnelles sévères et permanentes .

L'allégation a d'abord été faite en 2017 par une ancienne journaliste de Boston, Heather Unruh, qui affirmait que Kevin Spacey avait rendu son fils de 18 ans ivre avant de l'agresser sexuellement.

Le jeune homme, identifié comme William Little et âgé de 18 ans au moment des faits, a raconté à la police avoir, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2016, envoyé des messages par l'intermédiaire de l'application Snapchat à sa copine, depuis le bar-restaurant Club Car de Nantucket, où il était avec l'acteur, selon la plainte. Il a notamment envoyé une vidéo de la présumée agression à sa copine.

Depuis octobre 2017, Kevin Spacey fait face à plusieurs accusations d'inconduites sexuelles et d'agressions présumées. D'ailleurs, l'acteur a été largué de la série à succès House of Cards par Netflix.