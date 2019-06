Québec revoit sa stratégie pour la réhabilitation des sites miniers

La mesure phare de cette nouvelle planification annuelle présentée par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, est la caractérisation des sites miniers abandonnés. Ce sont 33 sites, soit six fois plus que l’année dernière, qui feront l’objet d’analyses afin de connaître la nature des contaminants en vue de l’établissement d’un plan d’action.

Je ne comprends pas qu’on ne l’ait pas fait dans le passé, s’est exclamé le ministre Jonatan Julien. Oui on le fait de manière agressive, on en fait beaucoup, pour justement identifier les meilleures solutions.

Le gouvernement prévoit investir 21 millions de dollars en 2019-2020 pour l’application de son plan de restauration et s’engage à compléter la caractérisation de sites d’ici trois ans. 165,7 millions de dollars ont été investis depuis 2006.

Un recul, selon des organismes de défense de l’environnement

Le porte-parole du Regroupement vigilance mine de l’Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT), Marc Nantel, doute fortement que le gouvernement parviendra à réhabiliter à moyen terme l’ensemble des sites miniers. Pour nous c’est vraiment un recul, s’est-il exclamé. Ce matin on vient nous dire que le plan de l’ancien gouvernement, ce n’était pas réaliste, qu’on veut faire encore des études.

En 2016, le gouvernement libéral avait annoncé un investissement de plus de 600 millions de dollars pour réhabiliter 80 % des quelque 400 sites miniers abandonnés d’ici 2021-2022.

Un objectif qui ne tentait pas la route, selon le ministère de l’Énergie, Jonatan Julien. C’est impossible de le faire si on ne fait pas la première étape qui est la caractérisation , a-t-il déclaré en point de presse.

Le ministre Jonatan Julien en a fait l'annonce sur l'ancien site minier Maintou. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le cabinet du ministre n’a d’ailleurs pas voulu s’avancer sur une échéance pour compléter le travail, jugeant qu’il y a trop d’incertitudes en lien avec la réhabilitation de sites.

M. Nantel estime qu’il y a urgence d'agir, alors que de nombreux sites miniers continuent de contaminer l'environnement. Pendant ce temps, plusieurs de ces sites-là sont en train de contaminer l’eau et ce sont des contaminations très graves , a-t-il tranché.

Éviter les erreurs du passé

Le ministre Julien assure que les mécanismes actuels permettent d’éviter l’abandon de nouveaux sites miniers, aux frais des contribuables. On à tous les mécanismes suffisants en termes de garantie financière, a-t-il tranché. Les garanties financières pour la restauration sont données à 100 % et de manière conservatrice.

Le site de résidus miniers Manitou Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Selon le ministre, les garanties financières données par les minières avant l’exploitation du site et qui peuvent être utilisées par le gouvernement en cas de déresponsabilisation de l’exploitant d’un mine couvrent tous les travaux de restauration et même davantage.