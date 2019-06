Le lac Jerry aura une nouvelle route

La Municipalité de Packington, au Bas-Saint-Laurent, reçoit une aide financière d’un peu plus d’un million de dollars pour rénover la route qui mène au lac Jerry, lieu de villégiature dans la région.

La route qui mène au lac Jerry, aussi nommé lac Méruimticook, sera rénovée d'ici l'automne, affirme le maire de Packington, Emilien Beaulieu.

La route pour se rendre au lac, ça ressemblait aux routes des reportages sur les routes du Québec , explique le maire.

Elle est empruntée par de nombreux villégiateurs provenant de la région, mais aussi du Nouveau-Brunswick et des États-Unis. Selon le maire, la Municipalité tire même la moitié de ses revenus fonciers des 150 demeures et chalets – certains ayant une valeur de plus d’un million de dollars – qui sont situés autour du lac.

Ça va faire du bien de pouvoir se connecter [à cet endroit] , s’exclame Emilien Beaulieu.

L’aide financière de 1,1 million de dollars provient du ministère des Transports du Québec, par le biais du volet "Redressement des infrastructures routières locales", du programme d’aide à la voirie locale.

Les travaux seront réalisés par Construction BML, qui doit terminer les travaux d’ici le 30 septembre. Aucune date n’est encore fixée pour le début des travaux dans le secteur.