Transport en commun : les hausses de tarifs entrent en vigueur à Montréal et Québec

À compter d'aujourd'hui, il faut payer un peu plus cher pour se déplacer en autobus, en métro ou en train dans la grande région métropolitaine. Les prix augmentent également à Québec pour certains titres de transport.

Le passage unique à Montréal, Longueuil et Laval coûte désormais 3,50 $, soit 25 cents de plus qu’avant. Cela faisait quelques années qu’il n’y avait pas eu d’augmentation des titres de transport en commun dans ces trois villes. Les dernières hausses remontent à 2015 pour Montréal, à 2014 pour Laval et à 2013 pour Longueuil.

Les titres mensuels passent quant à eux de 95 $ à 97 $ à Laval, de 85 $ à 86,50 $ à Montréal et de 98,50 $ à 100 $ à Longueuil.

Il s’agit d’une hausse moyenne de 2 % pour les quatre transporteurs de la grande région métropolitaine, soit la Société de transport de Montréal (STM), la Société de transport de Laval (STL), le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et les services de bus et de trains de banlieue des couronnes nord et sud fournis par l'agence exo.

Hausse moyenne de 1,4 % à Québec

Les habitants de Québec subissent encore une hausse des tarifs cette année pour plusieurs abonnements au Réseau de transport de la Capitale (RTC). En 2018, ils avaient déjà dû payer un peu plus cher certains laissez-passer mensuels.

À compter d'aujourd'hui, la passe mensuelle coûte 1 $ de plus, soit 89,50 $, et l’abonnement qui couvre la grande région métropolitaine augmente de 3,30 $, pour un total mensuel de 141, 20 $. Le passage unique se maintient quant à lui à 3,50 $ pour une troisième année de suite.

Par contre, depuis le 22 juin, l'autobus est gratuit en tout temps pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte.

Ailleurs dans la province, des augmentations sont entrées en vigueur plus tôt cette année, notamment à Saguenay et à Gatineau.