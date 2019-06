Un pêcheur attribue aux poissons de Mactaquac son intoxication au mercure

David Addleman éprouve des problèmes neurologiques, soit une sensation d’engourdissement et de fourmillement aux mains et aux pieds.

Il explique qu’il mange depuis 40 ans des poissons qu’il pêche dans le bassin de retenue du barrage de Mactaquac. Il a toutefois cessé l’an dernier quand son médecin a découvert dans son sang un taux de mercure trois fois plus élevé que la normale.

Son épouse aussi avait un taux élevé de mercure dans son sang, souligne David Addleman, psychiatre à la retraite et résident de Keswick Ridge.

David Addleman dit avoir consulté son médecin à l’apparition de ses symptômes neurologiques et qu’il a reçu un diagnostic d’intoxication au mercure. Photo : CBC/Mike Heenan

Les services de santé publique ont testé l’eau du puits de la résidence du couple, mais ils n’ont rien trouvé d’anormal, dit-il.

M. Addleman et son médecin soupçonnaient que les poissons sauvages que le couple consommait étaient en cause. Le pêcheur estime qu’ils mangeaient de l’achigan à petite bouche et du brochet environ une fois par semaine, en juillet et en août, durant toutes ces années.

Les barrages hydroélectriques augmentent la concentration de mercure dans leurs bassins de retenue, confirme Santé Canada. Le mercure se retrouve ensuite dans la chaîne alimentaire.

Le ministère du Développement de l’énergie et des ressources du Nouveau-Brunswick indique dans son guide annuel de pêche que la consommation de plusieurs poissons d’eau douce, y compris l’achigan à petite bouche et le brochet, devrait se limiter à un repas toutes les deux semaines dans le cas des adultes qui n’ont plus l’âge d’avoir des enfants. On note toutefois qu’un repas occasionnel non conforme aux lignes directrices ne devrait pas entraîner d’effet négatif.

David Addleman dit qu’il connaissait ces lignes directrices et qu’il savait qu’il devait limiter sa consommation de poissons, mais qu’il ne croyait pas que la quantité que son couple mangeait durant une si courte saison de pêche était trop élevée.

Le couple a cessé de manger du poisson du fleuve Saint-Jean et six mois plus tard le taux de mercure dans leur sang était de retour à la normale, mais M. Addleman ressent toujours les mêmes symptômes neurologiques.

Des poissons du bassin de retenue du barrage hydroélectrique de Mactaquac contiennent un taux élevé de mercure, selon un rapport d'étude préliminaire d'un institut de l'Université du Nouveau-Brunswick produit pour Énergie NB. Photo : Énergie Nouveau-Brunswick

Il a consulté un laboratoire à Fredericton pour faire tester les poissons du bassin de retenue. Il a alors appris que l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) avait déjà entrepris une étude en la matière.

Au lieu de faire tester d’autres poissons, M. Addleman s’est informé auprès du chercheur Allen Curry, de l’Institut canadien des rivières, à l’ UNBUniversité du Nouveau-Brunswick , il y a quelques mois. Il dit avoir appris à cette occasion que le taux de mercure était bien plus élevé que le niveau jugé acceptable par Santé Canada.

Un rapport d’étude préliminaire

Le rapport d’étude qu’il mentionne a été publié le 5 septembre 2018 et il s’intitule Preliminary Report on Mercury in Fish Upstream and Downstream of the Mactaquac Generating Station. Les auteurs précisent dans l’introduction qu’il s’agit d’un rapport préliminaire destiné à d’autres études et non à servir de guide pour la consommation de poissons par les humains.

On peut lire dans ce rapport que les chercheurs ont décelé un taux de mercure supérieur à la norme acceptable de Santé Canada chez trois espèces : le bar rayé, le maskinongé et l’esturgeon à museau court.

Un taux de mercure supérieur à celui jugé acceptable pour la consommation humaine par Santé Canada a aussi été découvert chez l’achigan à petite bouche, précise une auteure du rapport et biologiste à l’ UNBUniversité du Nouveau-Brunswick , Karen Kidd.

Les auteurs du rapport reconnaissent avoir utilisé un petit échantillonnage et ils recommandent d’effectuer des recherches plus poussées avant de tirer des conclusions.

Restreindre la consommation

Les données recueillies donnent toutefois à penser que les gens devraient restreindre leur consommation de ces poissons, estime Mme Kidd.

Le taux de mercure détecté dans ces poissons était, selon l’espèce, de deux à trois fois plus élevé que celui jugé acceptable par Santé Canada pour la consommation humaine, souligne-t-elle.

Mais ces taux ne sont guère étonnants, ajoute Mme Kidd, parce qu’ils sont similaires à ceux détectés dans le cadre d’autres études effectuées près de barrages hydroélectriques ailleurs au Canada. On trouve souvent des taux élevés de mercure chez les gros poissons et les poissons prédateurs dans les bassins de retenue des barrages.

Un rapport d’étude préliminaire d’un institut de l’Université du Nouveau-Brunswick fait état de taux élevés de mercure chez certaines espèces de poissons dans les environs du bassin de retenue du barrage de Mactaquac, près de 35 km à l’ouest de Fredericton. Photo : CBC/Shane Fowler

La société Énergie NB est le propriétaire et l’exploitant du barrage hydroélectrique de Mactaquac. Les chercheurs de l’ UNBUniversité du Nouveau-Brunswick ont fait leurs travaux dans le cadre de l’étude intitulée Mactaquac Aquatic Ecosystem Study et qui est destinée à aider Énergie NB à prendre des décisions concernant ses installations dans le secteur.

Personne chez Énergie NB n’était disponible pour donner une entrevue au sujet des taux de mercure du bassin de retenue de Mactaquac.

Il faudrait poursuivre les recherches en étudiant plus de poissons d’un plus grand nombre d’espèces, ajoute Karen Kidd.

Demande de signalisation

Chaque fois que M. Addleman voit d’autres pêcheurs lancer leur ligne à l’eau dans le bassin de retenue, il se précipite vers eux pour les prévenir du risque, dit-il. Tous ceux à qui il a parlé lui ont dit, selon lui, qu’ils n’étaient pas au courant.

Il souhaite qu’Énergie NB installe des panneaux indicateurs dans les environs du barrage pour informer les pêcheurs sportifs du risque d’intoxication au mercure. Il aimerait aussi que le ministère de la Santé sensibilise le public à ce danger.

Karen Kidd dit aussi qu’il faut mieux informer le public. Il est question du mercure dans le guide de pêche, dit-elle, mais seulement à la page 42.

La pêche à l’achigan à petite bouche va commencer dans ce secteur le 1er juillet.

D’après un reportage de Shane Fowler, de CBC