Iqaluit reçoit les ministres de la Francophonie

Pour une première fois en 25 ans, Iqaluit, la capitale du Nunavut, accueille cette semaine les ministres responsables de la Francophonie des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

S’il s’agit pour plusieurs d’un événement annuel qui sert à discuter des approches possibles des défis de la francophonie à travers le pays, pour le Nunavut, l’événement est une opportunité de mettre en valeur ses propres enjeux linguistiques et sa communauté francophone bien distincte.

Pour la présidente de l’Association francophone du Nunavut (AFN), Mylène Chartrand, la tenue de la conférence dans sa communauté est surtout l’occasion de mettre à l'avant-plan la capitale nunavoise et sa francophonie peu connue des autres régions canadiennes.

« Je pense que c’est important que tout le monde comprenne l’endroit, son contexte et ses caractéristiques parce que [la mise en place] des politiques, dans certaines régions, ça s’applique mieux que dans d’autres », explique la présidente.

« C’est important de voir qu’il faut parfois une asymétrie dans les politiques parce que ce n’est pas partout pareil », ajoute Mylène Chartrand.

Mylène Chartrand est présidente de l'Association des francophones du Nunavut. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Vivre en français au Nunavut

Des 7740 habitants d’Iqaluit, 460 ont déclaré avoir le français comme langue maternelle lors du dernier recensement.

La population francophone de ce territoire provient principalement d’ailleurs au Canada. Cette réalité impose sa part de va-et-vient tout en n'empêchant pas l’existence d’établissements comme une école et une garderie francophone, une radio et un journal communautaire, ainsi que de plusieurs organismes francophones.

Le français n'est pas la seule langue à poser certains défis au territoire. La langue de la majorité au Nunavut, l’Inuktitut, est aussi un enjeu et le travail à faire afin d'offrir une meilleure éducation et de propager la langue reste énorme pour les leaders inuit.

Bien consciente des enjeux liés à l’Inuktitut, la communauté francophone du Nunavut priorise une approche de collaboration avec les Inuit.

Tout cela fait partie du contexte que Mylène Chartrand espère faire découvrir aux différents ministres lors de leur passage et des événements culturels qui ont été organisés pour la conférence.

Conférence sur fond d’Inuktitut

La conférence se déroule quelques jours après l’adoption de la Loi sur les langues autochtones à Ottawa. Celle-ci avait été promise par le gouvernement de Justin Trudeau et doit soutenir la protection et la revitalisation des langues autochtones comme l’Inuktitut, la langue la plus parlée au Nunavut.

Au-delà de l'appui donné au projet de loi par plusieurs organismes autochtones à travers le pays, celui-ci a été vivement critiqué par des organismes inuit, dont le Nunavut Tunngavik, la Inuit Tapiriit Kanatami et le gouvernement du Nunavut.

Les leaders inuit auraient aimé qu'il reconnaisse l’inuktut comme une langue officielle dans les territoires inuit et qu’il permette aux Inuit de recevoir les services fédéraux dans leur langue.

Qu'est-ce que l'inuktut? Inuktut est le nom général de la langue parlée par les Inuit du Nunavut. Elle inclut des dialectes comme l’Inuktitut et l’inuinnaqtun.

Dans un communiqué de presse publié lundi, la présidente de la Nunavut Tunngavik, Aluki Kotierk, dénonce cette absence de l'inuktut du projet de loi fédéral.

« ll est absolument nécessaire que la législation sur les langues autochtones s'attaque au problème central de la prestation de programmes et de services en langues autochtones », dit-elle.

Selon elle, « lorsque les Inuit ne peuvent accéder aux services de santé dans une langue [qu'ils] nous comprennent » sur un territoire où ils sont majoritaires, c'est signe que le « pays ne tient clairement pas ses responsabilités en ce qui concerne [les] besoins les plus fondamentaux » de ces communautés.

Lors de son passage à New York pour la 18e session de l’Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, la présidente de la Nunavut Tunngavik Inc. (NTI), Aluki Kotierk, a affirmé qu’une action urgente était nécessaire pour freiner le déclin de l’inuktut au Nunavut. Photo : Radio-Canada / (Kieran Oudshoorn/CBC)

L’hôte de la conférence ministérielle sur la francophonie, le ministre de l’Éducation, de la Culture, du Patrimoine et des Langues du Nunavut, David Joanasie dit qu’il doit encore vérifier ce que l’adoption de la loi signifiera pour les Inuits de son territoire.

Il assure toutefois qu’il continuera à travailler avec ses partenaires pour améliorer la situation de la langue au territoire.

Quant à savoir s'il soulèvera la question des langues autochtones devant ses homologues lors de la conférence sur la francophonie canadienne, le ministre Joanasie a indiqué que la situation unique du Nunavut et la reconnaissance des langues autochtones feront aussi partie des discussions.

« Nous essayons d’avoir cette reconnaissance » de l'unicité linguistique du Nunavut, a-t-il précisé. « Nous voulons un soutien pour que des services fiables soient offerts dans notre langue maternelle. »