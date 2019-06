Rémy Girard et Claude Raymond nommés dans l'Ordre du Canada

L'acteur Rémy Girard et l'ex-joueur des Expos de Montréal Claude Raymond font partie des 83 récipiendaires de l’Ordre du Canada annoncés jeudi par la gouverneure générale du Canada, Julie Payette. MM Girard et Raymond recevront respectivement les titres d'officier et de membre de l'Ordre du Canada.

Ils font partie des 15 Québécois qui sont honorés pour leur œuvre dans le secteur de la culture, des sports, des affaires, des sciences, de la justice, de la santé et de la gastronomie.

Rémy Girard reçoit le titre d'officier pour l’ensemble de son œuvre et pour son dévouement à des causes caritatives . Il est bien connu du public entre autres pour ses rôles dans les émissions de télévision La Petite Vie et Les Bougon.

Par ailleurs, d'autres incontournables du milieu culturel québécois se méritent aussi des honneurs : le cinéaste Fernand Dansereau et la costumière Renée April sont admis à titre de membre.

L'ancien lanceur des expos, Claude Raymond. Photo : Radio-Canada

Le même honneur est réservé à l'ex-joueur des Expos et ex-commentateur Claude Raymond. Celui-ci est récompensé pour son rôle de premier plan dans le rayonnement du baseball au Québec, et pour ses décennies d'engagement communautaire .

L'homme d'affaires et « ex-dragon » Mitch Garber devient membre de l’Ordre, notamment pour son action philanthropique, tant dans les secteurs de l’éducation, de la santé que de la culture .

De son côté, le chef émérite et ancien enseignant de l'Institut du Tourisme et de l’Hôtellerie du Québec Jean-Paul Grappe est admis comme membre de l'Ordre pour son dévouement à faire évoluer le secteur agroalimentaire .

Plusieurs scientifiques sont aussi salués pour leur contribution à la recherche et l’innovation dans leur champ d'expertise.

La gouverneure générale a ainsi souligné l’œuvre de Renaldo Battista, un pionnier en évaluation des technologies de la santé, et celle de la professeure et chercheuse Hanna Pappius, qui exerce sa profession à l’Institut neurologique de Montréal depuis plus de 50 ans.

De son côté, le juriste James A. O’Reilly est récompensé pour son influence sur la pratique du droit autochtone au Canada.

Ailleurs au Canada

Des personnalités d'autres provinces sont promues au grade d'officier de l'Ordre, dont l'acteur Martin Short ainsi que la journaliste et présentatrice de nouvelles de la chaîne de télévision CTV, Lisa Laflamme.

Le brasseur John Warren Sleeman est admis quant à lui comme membre pour avoir mis sur pied l'une des brasseries les plus prospères du Canada et pour son engagement exemplaire au sein de la communauté .

L'apport au bilinguisme de Graham Fraser, à titre de Commissaire aux langues officielles du Canada, lui vaut le rang d'officier.

D'autres se hissent au rang de compagnons et de compagnes comme l'artiste conceptuel Iain Baxter&, la cinéaste Alanis Obomsawin ainsi que l'acteur Donald Sutherland.

« Ils désirent une patrie meilleure »

L’insigne blanc émaillé à six pointes symbolise le patrimoine nordique et la diversité canadienne. Photo : Bureau de la gouverneure générale du Canada

Au total, 5 compagnons, 21 officiers – dont 1 officier honoraire – et 57 membres sont honorés pour leur contribution à enrichir la vie d'autrui .

Les nouveaux membres de l’Ordre du Canada recevront leur insigne lors d’une cérémonie d’investiture à Rideau Hall à une date ultérieure.

L'Ordre du Canada a été créé en 1967 et est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Depuis sa création, 7000 personnes, dont les actes reflètent la devise de l'Ordre « Desiderantes Meliorem Patriam » (Ils désirent une patrie meilleure), ont été nommées au sein de l'Ordre.