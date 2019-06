Un programme de déjeuners pour des CPE du Québec porte déjà ses fruits

Le projet, d'une durée de 3 ans et dont le coût est de 1,5 million de dollars, permet à 14 centres de la petite enfance (CPE) de la province d'offrir des déjeuners complets à 370 enfants de 0 à 3 ans.

Grâce à ce projet-là, on peut contribuer au potentiel des enfants de 0 à 17 ans, du service de garde à l'école secondaire, en passant par l'école primaire , affirme le directeur général du Club des petits déjeuners, Tommy Kulczyk.

C'est un déjeuner équilibré – de fruits, de céréales, de lait – qui permet aux jeunes de développer une saine alimentation dès la petite enfance. Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners

Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, a visité jeudi matin le CPE Au pays de Cornemuse à Gatineau, le seul en Outaouais à participer à ce projet pilote.

Le ministre de la Famille et ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, a visité ce matin le CPE Au pays de Cornemuse qui participe au projet pilote. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Ça fait une différence qui est énorme, parce qu'un enfant qui commence sa journée le ventre vide, ce n'est pas un enfant qui est bien disposé à apprendre. Ce n'est pas un enfant qui développe son plein potentiel, affirme M. Lacombe.

Des résultats prometteurs à Gatineau

Le programme de petits déjeuners a été implanté seulement au début du mois d'avril au CPE Au pays de Cornemuse, mais déjà les résultats semblent très prometteurs, selon la directrice générale Lyne Kelly.

Quand ils partent la journée sur une bonne base, avec un bon déjeuner, c'est plus facile au niveau de la concentration et de l'énergie. Lyne Kelly, directrice générale du CPE Au pays de Cornemuse

On essaie de faire des variétés. Chaque jour, les enfants ont accès à quelque chose de différent , ajoute-t-elle. On les expose à différentes textures, à différents goûts. Des fois, ça peut être un oeuf à la coque; un autre jour, une omelette. On offre des fruits variés, des produits laitiers, du fromages, toutes sortes de pains.

Le gouvernement du Québec évaluera le projet pilote une fois qu'il sera terminé, en mars 2021, pour déterminer si ces mesures seront appliquées à l'ensemble des CPE en milieux défavorisés de la province.