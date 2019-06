Le coût de la vie à Vancouver est le plus exorbitant au Canada, selon l’étude Mercer

Vancouver devance Toronto au classement des villes les plus chères au monde pour s'établir au 112 e rang, alors que les deux villes étaient à égalité l'an dernier. La Ville Reine occupe cette année la 115 e place, devant Montréal (139 e ), Calgary (153 e ) et Ottawa (161 e ) en matière de coût de la vie.

Le palmarès du rapport Mercer s’appuie sur une analyse du coût de la vie et des loyers de quelque 200 villes qui correspondent aux destinations d’affectation les plus populaires pour les employés expatriés.

Cette enquête comparative annuelle a pour objectif d’aiguiller les employeurs à définir la rémunération de leurs salariés expatriés et d’ajuster les primes éventuelles en conséquence, pour compenser le coût du logement par exemple.

L’étude Mercer compare les prix de plus de 200 produits et services dans chacune des villes analysées : transports, produits alimentaires, vêtements, articles ménagers, activités culturelles et de loisirs...

« Le coût de la vie est un composant important de l’attractivité d’une ville pour les entreprises », souligne Yonne Traber, la directrice des solutions produit de mobilité internationale chez Mercer.

Le classement canadien est resté stable par rapport à l’an dernier. Le changement le plus marqué concerne Montréal, qui a gagné huit places dans le classement des villes les plus chères.

L’Asie en tête du palmarès

Pour la deuxième année consécutive, Hong Kong culmine au palmarès, suivie par Tokyo et Singapour.

Le rapport révèle aussi que huit des dix villes les plus dispendieuses au monde sont asiatiques.

Classée 5e, Zurich est la seule ville d’Europe à rejoindre le classement des 10 villes les plus chères au monde, où New York figure au 9e rang.

Il faut aller à Karachi, Tachkent et Tunis pour y trouver le coût de la vie le moins cher.

Cette 25e enquête comparative a été menée en mars dernier d’après un sondage sur le coût de la vie et celui des loyers.