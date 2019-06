Comment devenir triathlonienne de niveau international… à 42 ans?

« C’est un peu une espèce d’imposteur dans le circuit du sport d’endurance au Québec », lance son entraîneur Martin Cleroult, qui n'hésite pas à qualifier ses performances des dernières années « d'exceptionnelles ».

C'est que Caroline Longchamp a déjà obtenu des résultats qui répondent aux standards internationaux, et ce, rapidement.

Le week-end dernier, l’athlète a de nouveau fait écarquiller bien des yeux lorsqu’elle est arrivée deuxième dans sa catégorie au IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant. Cette superbe performance lui a valu son billet pour la France pour le demi-Ironman.

Caroline Longchamp enlace son conjoint, Raymond Bureau, à l'arrivée du Ironman du Mont-Tremblant. Photo : Radio-Canada

Les distances du triathlon Sprint : 750 m de natation, 20 km de vélo, 5 km de course

Olympique : 1500 m de natation, 40 km de vélo, 10 km de course

Demi-Ironman ou IRONMAN 70.3 : 1850 m de natation, 90 km de vélo, 21,1 km de course

Ironman : 3900 m de natation, 180 km de vélo, 42,2 km de course

Parmi ses principaux faits d’armes, on note une première position dans sa catégorie lors du Triathlon de Québec, en juin 2018, dans l’épreuve du sprint. En 2017, elle remportait également le IRONMAN 70.3 du Maine. Il s’agissait d’ailleurs de sa première participation à cette discipline.

Mais quelle est donc la recette de ses succès susceptibles de faire des jaloux? Martin Cleroult a une petite idée : « C’était prévisible. D’un point de vue génétique et héréditaire, il y a quelque chose de spécial avec cette personne-là. Tout ce qu’elle a fait au courant des derniers mois l’a mené là. Il n’y a pas de hasard. »

L'entraîneur de Caroline Longchamp, Martin Cleroult. Photo : Radio-Canada

De surprise en surprise, avec humilité

De son côté, Caroline Longchamp explique autrement ses grandes performances. « Je ne me considère pas comme très talentueuse, mais je crois que la volonté est génératrice de succès ».

Les bons résultats, au départ, n'étaient pas sa priorité. « C’est pour la satisfaction d’avoir tout donné. Pour moi, la performance, c’est toujours un bonus », ajoute-t-elle, humblement.

À mon premier demi-Ironman, quand je regarde les souvenirs, je regarde les photos, c’est de toute beauté. J’ai un sourire sur toutes les photos. Je suis juste comblée. Et on m’annonce que je suis première! , dit-elle, en riant.

Concilier travail, famille et passion

Mère de deux filles, Caroline Longchamp ne se fait pas cachette : il est parfois difficile de concilier les enfants, la vie professionnelle et le sport de haut niveau. Elle l’a constaté l’année dernière, lors de son entraînement pour participer aux mythiques Championnats du monde Ironman d'Hawaï, qu'elle a réussi malgré une crevaison et un coup de chaleur.

L’an passé, pour m’entraîner pour un Ironman [complet], j’ai eu besoin de l’appui de ma famille, explique-t-elle. Je me prenais une journée de congé par semaine. Cette année, c’était plus pour un demi-Ironman que je me préparais et ça, ça cadre mieux avec la famille, malgré que j’ai un soutien incroyable de ma famille.

Elle dit s’entraîner régulièrement tôt le matin ou sur l’heure de midi, afin de pouvoir concilier tous les aspects de sa vie.

À bientôt 43 ans, Caroline Longchamp n’a pas de regret d’avoir débuté récemment le sport d’endurance de haut niveau. Ce qu’elle veut, avant les résultats, c’est d’inspirer les gens à bouger et se dépasser.

D’ailleurs, elle trouve inspirant de voir les gens compléter ce genre de course, peu importe le résultat. Ceux qui arrivent en dernier, ils ont même beaucoup plus de courage. On en voit de toutes les sortes. C’est mémorable.

Je n’assume pas tout à fait mes performances, ce que j’aime, c’est inspirer les gens Caroline Longchamp

Caroline Longchamp Photo : Radio-Canada

À quelques semaines de la plus grande compétition de sa vie, Caroline Longchamp a bien l’intention de poursuivre sa passion tant que son corps le lui permet. Je vais poursuivre. Qui sait où ça peut me mener? , conclut-t-elle, avec un large sourire aux lèvres.

Avec les informations de Bruno Savard