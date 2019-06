Le conseiller Fleury maintient le cap et contestera le projet de l’Armée du Salut

Même si l’organisme a proposé des modifications en début de semaine, le problème demeure , soutient-il.

Un refuge n’est pas permis sur nos rues principales [comme le chemin Montréal, NDLR]. Ça requiert une modification au plan officiel de la Ville d’Ottawa. C’est la source de notre opposition, peu importe la modification , précise-t-il sur les ondes de l’émission Les matins d’ici.

Dès qu’il y a un lit [prévu dans un] refuge, l’appel demeure. Mathieu Fleury, conseiller du quartier Rideau-Vanier

L’Armée du Salut a modifié ses plans pour le 333, chemin de Montréal.L’organisme propose maintenant de 70 à 100 lits d’hébergement d’urgence, plutôt que 140, en plus de garder ses services de traitement des dépendances à son centre de la rue George.

L’appui diminue au conseil municipal

Par ailleurs, Mathieu Fleury n’a pas été surpris par la stratégie de l'Armée du Salut de présenter un projet modifié moins de 24 h avant le vote au conseil municipal pour essayer de persuader les gens .

Il souligne cependant que la proposition obtient moins d’appui qu’en 2017 auprès des conseillers, ce qui démontre encore une fois un inconfort de la part des élus dans ce dossier .

Selon Mathieu Fleury, trois groupes appuient le projet à la table du conseil.

D’abord, ceux qui estiment que le projet de l’Armée du Salut constitue une bonne idée. Ensuite, ceux qui remettent en question le fait qu’un refuge ne puisse pas s’installer sur une rue principale. Enfin, ceux qui demandent « qui sommes-nous pour dire à un organisme de charité comment investir dans une communauté », rapporte le conseiller.

Une rue secondaire n’est pas une option

Même si l’Armée du Salut choisissait une rue secondaire de Vanier, Mathieu Fleury s’y opposerait.

Il souligne la présence à Ottawa d’une centaine de sites zonés pour des refuges. L’Armée du Salut aurait pu choisir un de ces sites et il n’y aurait eu aucune possibilité d’appel , précise-t-il.

Dans une plus large perspective, il rappelle le débat à l’échelle nationale au sujet du logement social. Les gouvernements fédéral et provinciaux ne nous aident pas vraiment. Ils devraient stimuler encore plus les fonds aux grandes villes , croit M. Fleury. On continue à préserver les vieilles approches qui ont démontré que ça ne fonctionne pas.

[La Ville] n’a pas la capacité fiscale que la province et le fédéral ont. Cette transition vers des modèles plus modernes, plus innovateurs demeure plus difficile. Mathieu Fleury, conseiller du quartier Rideau-Vanier

Le système des refuges serait à revoir, selon Mathieu Fleury. Il souligne que ceux-ci n’agissent plus seulement comme résidences de transition, puisque certaines familles y restent des mois et d’autres individus, des années.