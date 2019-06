Surfacturée par plus de 3000 $, une cliente est finalement remboursée par Bell Aliant

Ferne Perry a emménagé à Parkindale, près d’Elgin au Nouveau-Brunswick, il y a quelques années. La petite communauté rurale n’a pas de service téléphonie cellulaire. Elle a donc opté pour le service résidentiel en 2012.

Les problèmes de Mme Perry ont commencé en 2018 lorsqu’elle a cherché à réduire sa facture. Quand elle a parlé à un employé de Bell, on lui a expliqué que ses frais mensuels pouvaient être réduits de 40 $.

Après avoir reçu sa nouvelle facture, la cliente a demandé pourquoi elle payait autant auparavant. Un employé au service à la clientèle de l’entreprise lui aurait expliqué qu’elle avait été surfacturée de 3117,34 $ depuis l’activation du service six ans plus tôt. L’employé a ajouté qu’il en parlerait à son superviseur et qu’elle serait remboursée, soutient Ferne Perry, mais elle n’a pas obtenu satisfaction.

Bell Aliant lui aurait offert un remboursement sous forme de crédit à la facturation de 814 $, soit environ le quart de la somme payée en trop.

Mme Perry n’a jamais accepté cette résolution. Elle s’est tournée vers CBC pour raconter son histoire. Le diffuseur public a raconté les déboires de la cliente le 20 juin. Sept jours plus tard, Bell Aliant a changé d’idée et a annoncé qu'elle remboursera le total des 3117 $.

Un chèque sera envoyé à la cliente.

Je suis sous le choc , a laissé tomber Mme Perry.

La cliente se dit emballée par la conclusion du dossier et que Bell Aliant ait reconnue son erreur.

Avec informations de CBC