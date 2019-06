Décès de Georges Brossard : un homme marquant pour la directrice du Bioparc de la Gaspésie

Marie-Josée Bernard se souvient que l’histoire d’amour entre l’entomologiste et la Bioparc a commencé alors qu’il donnait une entrevue à la radio lors de sa participation à la Traversée de la Gaspésie il y a une dizaine d’années.

Après l’avoir entendu parler de ses insectes, elle a communiqué avec lui pour voir s’il était possible qu’il participe à un projet d’insectarium au Bioparc. La discussion a été de courte durée, car l’homme s’est empressé de fournir de nombreux insectes de sa collection au Bioparc.

Un insectarium a été bâti et même agrandi depuis la première rencontre. Il est devenu un attrait important du centre touristique aujourd’hui.

La directrice soutient que c’est grâce à lui si elle regarde certains insectes d’un autre œil aujourd’hui. Un jour, Georges était au parc et il prend un beau gros scorpion dans sa main et dit : “ Marie-Josée, ta phobie, ça va faire! ” Il prend le scorpion et il met le scorpion dans ma main. Je n’ai pas eu le choix sinon j’échappais le scorpion et il ne fallait pas. Ça, ç'a été un beau moment, un moment marquant .

Mais à partir de là, ça m’a permis effectivement de mieux apprivoiser cette phobie-là. Et je peux dire qu’aujourd’hui les insectes je les trouve très beaux et même attirants pour certains. Marie-Josée Bernard, directrice du Bioparc de la Gaspésie

Le fondateur de l’Insectarium de Montréal est mort mercredi à l’âge de 79 ans.