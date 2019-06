Doug Ford nomme 31 adjoints parlementaires, chacun gagnant 16 600 $ de plus

Après avoir ajouté sept ministres à son Cabinet , le premier ministre ontarien Doug Ford a nommé 31 adjoints parlementaires parmi ses députés, soit 13 de plus qu'avant le remaniement ministériel de la semaine dernière.

Un adjoint parlementaire gagne 16 600 $ de plus qu'un simple député.

Un communiqué du gouvernement défend ces nominations : Le rôle des adjoints parlementaires est d'aider les ministres à traiter des dossiers législatifs et de comité, notamment dans le cadre de missions et de projets spéciaux qui exigent un leadership renforcé. Ils sont également des acteurs importants dans l'établissement de relations et la communication des initiatives gouvernementales à l'échelle de la province.

De son côté, l'opposition néo-démocrate accuse le premier ministre d'accorder une augmentation de salaire de 14 % à ses députés, alors que le gouvernement coupe des postes en éducation et en santé .

Les ministres de Doug Ford ont-ils besoin de tous ces adjoints? Ou Doug Ford se sert-il de fonds publics pour acheter le bonheur et la loyauté d'un caucus qui semble insatisfait de lui , affirme la députée Taras Natyshak du NPD.

L'opposition demande par ailleurs un examen indépendant des nominations du gouvernement Ford, à la suite d'allégations de népotisme contre l'ancien chef de cabinet de Doug Ford, Dean French.