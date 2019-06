Serge Fiori, seul ensemble : un spectacle divertissant!

Grâce au Cirque Héloize, Serge Fiori remonte sur scène sans avoir à s'y produire. Retour sur un spectacle plus nostalgique que circassien.

Serge Fiori, Seul ensemble est d'abord un hommage à la musique du charismatique chanteur d’Harmonium, comme en témoigne la première partie du spectacle où les artistes circassiens se font discrets.

Le spectacle débute avec Vert, chanson qui ouvrait l'album Les cinq saisons (1975), et une jolie chorégraphie, étonnante de sobriété.

En fait, c’est pratiquement toute la première partie, qui est sobre, un peu trop sobre.

Une chanson, un tableau

Sur scène, on retrouve une quinzaine d’artistes qui offrent pour chaque chanson, un tableau différent.

Les trois premières chansons du spectacle sont accompagnées d’une chorégraphie poétique.

Il faut attendre Si bien et son duo de sangles pour que l’élément circassien du spectacle soit enfin plus présent.

Heureusement le deuxième partie du spectacle est plus relevée et offre de superbes numéros de planche coréenne, de trapèze et de roue Cyr.

Pour le spectacle, une version modernisée des chansons de Serge Fiori a été réalisée par celui-ci avec la collaboration de Louis-Jean Cormier. L’adaptation musicale est réussie.

Des artistes en action. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Trop d’admiration

Le spectacle, bien que très agréable, les amateurs de Serge Fiori adoreront, aurait gagné à avoir un fil conducteur.

On a parfois l’impression que Benoit Landry, le metteur en scène, a tellement voulu se mettre au service de l’oeuvre Iconique de Fiori, qu’il en a oublié la signature du Cirque Heloize.

On aurait aimé un peu plus d’audace.

Une fois cela dit, Serge Fiori, seul ensemble est un bon spectacle qui séduira les nombreux admirateurs de l’artiste.

Mercredi soir, au sortir du spectacle, la foule en redemandait, avide d’entendre encore une fois la magnifique voix de Serge Fiori.

Serge Fiori, Seul ensemble est présenté au théâtre Capitole jusqu'au 14 juillet.