Une cinquième baleine noire trouvée morte dans le golfe

La découverte d’une carcasse de baleine noire de l’Atlantique Nord sur la côte de l'île d'Anticosti porte à cinq le nombre de morts recensés cette année dans le golfe du Saint-Laurent, indique le ministère des Pêches et des Océans.

Transports Canada impose immédiatement une limite temporaire de vitesse de 10 nœuds aux navires de 20 mètres ou plus qui circulent dans l’ouest du golfe du Saint-Laurent, dans les deux couloirs de navigation désignés au nord et au sud de l’île d’Anticosti. Cette mesure a pour but de réduire les risques de collisions mortelles pour les baleines.

Des scientifiques du ministère des Pêches et des Océans ont déjà prélevé des échantillons de la cinquième baleine pour faire une analyse.

Le ministère dit travailler avec ses partenaires d'intervention auprès des mammifères marins pour évaluer la possibilité de faire une nécropsie.

La deuxième baleine noire trouvée morte cette année, surnommée Ponctuation, a fait l’objet d’une nécropsie, mardi, à Petit Étang, en Nouvelle-Écosse.

«Selon les vétérinaires qui ont procédé à la nécropsie, les résultats préliminaires sont compatibles avec une mort causée par un traumatisme aigu, ce qui correspond à une collision avec un navire. Les résultats définitifs détaillés de la nécropsie seront disponibles dans les prochains mois», affirme Pêches et Océans Canada dans un communiqué.