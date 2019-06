Le Canada s'allie à la Californie pour harmoniser la baisse des émissions des automobiles

La ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna, et le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, veulent collaborer afin que les voitures, les camionnettes et les véhicules utilitaires sport deviennent « plus propres » chaque année en Amérique du Nord.

Cette annonce va à l'encontre de la récente décision du président américain Donald Trump d'interdire à la Californie d'établir ses propres normes d'émissions d'échappement. L'État poursuit le gouvernement fédéral à ce sujet.

« Nous ne sommes pas un État seul et isolé, répond le gouverneur Newsom. La Californie est capable de faire bouger les marchés et nous sommes totalement engagés à faire avancer nos standards de faibles émissions de carbone. »

La ministre McKenna ajoute que le Canada a harmonisé ses standards environnementaux avec les États-Unis par le passé, mais il y a une « situation différente ». Elle se désole qu'il y ait maintenant « deux standards aux États-Unis » dans la lutte aux changements climatiques.

Adopter les meilleures pratiques

Depuis son entrée en poste, l'administration Trump défait pièce par pièce le plan environnemental du président Barack Obama. Cette situation lui vaut des critiques des environnementalistes, mais aussi de l'industrie automobile, qui ne sait pas trop à quoi s'en tenir.

« L'industrie automobile s'attend à du leadership, et de savoir que le Canada est aligné avec nous sur cet enjeu ne peut qu'être utile », a renchéri la présidente du California Air Resources Board, Mary Nichols.

Le Canada et la Californie comptent partager et mettre en œuvre les « meilleures pratiques » sur la réglementation des carburants « plus propres » et l'ajout de véhicules à émission zéro sur les routes.

Le Canada élabore à l'heure actuelle une norme sur les combustibles propres qui réduira les émissions de 30 millions de tonnes en 2030, ce qui équivaudrait à retirer sept millions de voitures de la circulation.

L'objectif visé est de vendre uniquement des véhicules à émission zéro au pays d'ici 2040.