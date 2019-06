Accueil chaleureux pour David Perron à la Classique Pif

Le Sherbrookois participait une nouvelle fois au match des champions, qui rassemble différentes personnalités, athlètes et membres des médias de la région. Plusieurs amateurs, des enfants tout comme des adultes, ont profité de l'événement pour immortaliser un moment en sa compagnie ou obtenir un autographe.

C'est sûr que ça change une vie de gagner la coupe et les gens étaient super excités de me voir. J'ai essayé de faire plaisir au plus de monde possible. Ça va être comme ça pas mal tout l'été lorsque je vais sortir publiquement et possiblement dans les années à venir, et c'est pas mal le fun , a déclaré David Perron après son match, remporté finalement par l'équipe composée de membres du Phoenix de Sherbrooke et des Cantonniers de Magog.

Des connaissances de longue date, comme l'ancien dépisteur de la LHJMQ François Montminy, et le collectionneur Charles Montelpare, avaient revêtu les couleurs des Blues de St. Louis pour l'occasion.

Pour moi, avec tout ce que ç'a pris à David pour se rendre là et les efforts faits par sa famille au fil du temps, ça représente vraiment une des plus belles histoires , a souligné M. Montelpare.

Aujourd'hui, gagner 16 parties éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey, ce n'est pas facile. Ç'a pris tout un effort d'équipe aussi , note de son coté M. Montminuy.

Le directeur général de la Classique Pif, Jean-Charles Doyon, se disait heureux de revoir « un gars de la place. »

David est venu toutes les années au Pif et avec tous les chandails, que ce soit les Golden Knights ou les Blues de St. Louis, mais là il est champion. On est heureux de l'avoir avec nous ce soir, un gars du coin, de Fleurimont, qui a grandi avec les nôtres , mentionne M. Doyon.

Un rendez-vous apprécié

Les athlètes sherbrookois Gabriel Fontaine, Émilie Routhier et Jérémy Grégoire ont tous apprécié l'ambiance au parc Quintal.

C'est une belle activité. Ça permet aux gens de Sherbrooke de se retrouver et ça permet à la foule de voir les visages connus de Sherbrooke et savoir où ils sont rendus dans leur cheminement , a souligné Fontaine, qui tentera de percer la formation des Rangers de New York à l'automne.

Je trouve ça le fun qu'on puisse faire une activité dans le plaisir comme ça tous les athlètes de différents sports comme ça. C'était une première fois et je souhaite revenir! Émilie Routhier, membre de l'équipe canadienne de handball

C'est agréable de revoir du monde que tu ne croises pas nécessairement pendant l'hiver, comme des athlètes d'autres disciplines, des médias et les gens du Phoenix. C'est toujours un plaisir de venir , affirme Jérémy Grégoire, qui vient de s'entendre pour deux ans avec le club-école des Coyotes de l'Arizona.

La Classique Pif se poursuit jeudi avec les demi-finales et finales locales. La classe invitation s'amorcera quant à elle vendredi.