Inondations : une séance d’information dans le calme à Trois-Rivières

Une cinquantaine de citoyens ont assisté, mercredi soir, à la dernière rencontre d’information entièrement dédiée au programme d’aide du gouvernement québécois pour les sinistrés des plus récentes inondations en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Dans une salle à moitié pleine du Pavillon communautaire de la côte Richelieu à Trois-Rivières, les personnes ont eu droit aux explications sur le fonctionnement du tout nouveau Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents.

Essentiellement, une porte-parole du ministère a livré différents détails sur les sommes offertes par l’aide de dernier recours du gouvernement.

Ainsi, de l’aide peut être accordée pour : les frais d’hébergement temporaire et de ravitaillement ; les frais pour des mesures préventives temporaires ; les frais de déménagement ou d’entreposage ; réparer ou remplacer les biens meubles jugés essentiels ; les frais liés aux travaux d’urgence et temporaires ; et les dommages à la résidence principale.

En ce qui concerne les dommages à la résidence principale, l’aide financière peut atteindre le coût neuf de la propriété sans dépasser 200 000 $, ou 265 000 $ si la résidence principale comporte un logement.

Pour être admissible, les bénéficiaires doivent notamment être propriétaire ou locataire d’une résidence principale sinistrée, ou propriétaire d’un immeuble essentiel à l’exploitation d’une entreprise et y habiter.

Ils ont jusqu’au 25 juillet pour soumettre une réclamation.

Réponse généralement positive des sinistrés

Attentifs, les participants ont posé quelques questions tout au long de la présentation qui a duré moins d’une heure.

Règle générale, la plupart semblaient satisfaits du déroulement de la soirée et des informations obtenues.

Une citoyenne n’a cependant pas manqué de souligner qu’elle comprenait mal comment elle pouvait déposer une réclamation, alors que sa propriété est frappée d’un moratoire sur les travaux décrété par le gouvernement Legault dans la foulée des inondations.

La représentante du ministère n’a pu répondre à son interrogation, indiquant que le moratoire était la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Un autre citoyen, affirmant que sa réclamation de 2017 n’était toujours pas réglée, a pour sa part partagé son incertitude face à celles de cette année. La représentante a invité cet homme à venir discuter de son dossier en privé après la rencontre d’information.

Après la rencontre, les sinistrés pouvaient d’ailleurs prendre rendez-vous avec un agent du ministère pour une analyse de leur dossier.

Les rencontres sont offertes jeudi et vendredi, toujours au Pavillon communautaire de la côte Richelieu.

Dernière séance d’information

La séance d’information de Trois-Rivières était la dernière offerte par le ministère de la Sécurité publique dans la région.

Des séances ont aussi eu lieu le 17 juin à Maskinongé, le 19 juin à Sainte-Anne-de-la-Pérade et le 20 juin à Pierreville.

Une rencontre plus large sur les inondations est prévue le 4 juillet prochain, à Trois-Rivières. Il sera possible d’y obtenir des réponses sur le programme du ministère, mais d’autres sujets seront alors aussi abordés.