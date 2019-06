Un nouveau tournage sud-coréen d’envergure à Québec

Jeseung Yeon est un professeur, designer d’intérieur, auteur et blogueur connu. Son épouse, la comédienne primée Hyun-Hee Hong, est réputée pour ses rôles dans des séries télé à saveur humoristique.

Leur présence n’est pas passée inaperçue dans les lieux emblématiques de la ville qu’ils ont visités depuis leur arrivée le 24 juin. Des touristes coréens les ont photographiés au Château Frontenac et dans les rues du Vieux-Québec.

La directrice pour la Corée du Sud chez Destination Canada, Anna Lee, a d'ailleurs bien hâte de les emmener à la fameuse porte rouge du quartier Petit-Champlain, rendue célèbre par la série coréenne Goblin: The Lonely and Great God.

Après la diffusion de la série dramatique, la porte rouge est devenue si populaire. Plusieurs touristes coréens veulent se faire photographier à cet endroit et c’est important pour le couple de faire une partie du tournage cette semaine devant cette porte , raconte Anna Lee.

Le couple vedette s’est dit heureux de découvrir le Strom spa nordique dans le Vieux-Québec, l’air frais, la grandeur de la ville et certains mets typiquement québécois. La poutine, je n’avais jamais goûté ça avant, spécialement le fromage, c’était très bon. Et les gens ici sont si gentils , a souligné le designer Jeseung Yeon.

Retombées touristiques

Ce tournage de 5 jours avec une équipe de 17 personnes aura des retombées importantes pour Québec, selon le directeur du marketing à l’Office du tourisme de Québec, Éric Bilodeau.

On l’a calculé, si on avait acheté l’équivalent en publicité pour la même notoriété en placement publicitaire, ça nous aurait coûté 5,8 millions de dollars canadiens. On a investi, l’Office du tourisme, 20 000 $ pour leur venu à Québec. On appelle ça une belle opportunité.

La place Royale, la Citadelle de Québec, le Parc de la Chute-Montmorency et l’île d’Orléans font également partie des lieux qui seront visités par l’équipe coréenne. La diffusion des épisodes filmés à Québec est prévue entre le 9 et le 23 juillet.