Vote d’une grève d’une semaine au Manoir Champlain

Les 110 travailleurs membres du Syndicat québécois des employés de services (SQES) affilié à la FTQ se sont prononcés à près de 90 % en faveur d'un nouveau mandat de grève.

La grève du mois de mai avait duré trois jours, celle-ci a été votée pour une semaine.

Le syndicat réclame 15 $ l'heure au moment de l'embauche, soit une augmentation de 2 $.

Des hausses de 1 $ l'heure par année pour un contrat de trois ans sont aussi demandées.

On compte faire comme la dernière fois , on va assurer les services essentiels à 80 % , les gens vont faire la grève 20 % de leur temps, ils sortiront à tour de rôle. On sera sur le bord du chemin et on va faire du bruit

Annie Potvin, conseillère syndical FTQ