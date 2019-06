Une clinique mobile américaine offre des tests moyennant des frais au Manitoba

Une entreprise du Dakota du Nord s'est discrètement rendue au Manitoba pour offrir des services de diagnostic moyennant des frais. Cette découverte a pris les autorités de santé au dépourvu et a incité le ministre de la Santé de la province à ordonner un examen de la situation.

Au cours de la dernière année, la firme Access Health Imaging a visité le Manitoba à plusieurs reprises, proposant des échocardiogrammes au tarif de 399 $ et d'autres tests dans des hôtels tels que le Motel 6 à Brandon, et le Roadhouse 52 à Steinbach.

Cela se passe sous le nez de Santé Manitoba, du ministre de la Santé Cameron Friesen, et du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba, qui ont tous déclaré à CBC qu'ils ne savaient rien du fonctionnement de l'entreprise.

Le Dr James Tam, un cardiologue basé à Winnipeg, déclare que ces compagnies offrent aux patients des procédures, qu’elles soient nécessaires ou non, qui alourdissent le système et peuvent conduire à d’autres tests non nécessaires.

Je pense que c'est ridicule, totalement ridicule , dit-il.

Entre-temps, les autorités fédérales de santé disent avoir déjà entendu parler de ces dépistages transfrontaliers et ont déclaré que les provinces autorisant la pratique d'un échocardiogramme moyennant certains frais, quel que soit le lieu, vont à l'encontre de la Loi canadienne sur la Santé.

Une caméra cachée révèle plus de détails

Une équipe de CBC a eu recours à l’utilisation d’une caméra cachée pour voir le fonctionnement de ces opérations à Steinbach.

Se faisant passer pour un patient souhaitant subir un échocardiogramme, une réalisatrice de CBC a été en mesure de prendre un rendez-vous dans les deux semaines, contre une attente actuelle de 14 mois pour des analyses non urgentes à Winnipeg. Elle n'a pas eu besoin de la référence d’un médecin et a eu la possibilité d'aller à Steinbach ou à Morden.

La salle de dépistage était aménagée dans une salle de conférence d'hôtel étroite, avec une grande pancarte indiquant « Access Health Imaging », jouant le rôle d'un rideau de protection de l'intimité : de l'autre côté, les patients étaient examinés.

Alison Spielvogel, qui dirige l'entreprise et effectue les échocardiogrammes, était la seule dans la salle. Elle est certifiée en échographie de diagnostic cardiaque au American Registry of Diagnostic Medical Sonographers (Registre américain pour l'échographie diagnostique médicale). On lui demande alors comment un médecin au Manitoba pourra interpréter les résultats.

Le test est complètement standardisé. Il n'y a aucune raison pour que, si, et quand vous apporterez votre rapport à votre médecin, il vous dise : Ceci est du grec pour moi. Alison Spielvogel, Access Health Imaging

Les examens sont envoyés à un cardiologue du Dakota du Nord et un rapport est fourni au patient dans un délai de deux à trois semaines, a-t-elle expliqué.

Une entreprise semblable chassée du Manitoba et de Colombie-Britannique

CBC a tenté de joindre Alison Spielvogel pour obtenir des commentaires sur cette situation, mais ces multiples tentatives sont restées sans réponses. Le numéro de téléphone indiqué sur le site Internet de l'entreprise n'est plus en service.

Le ministre de la Santé du Manitoba a déclaré à CBC qu'il avait chargé les responsables du ministère d'examiner les préoccupations soulevées par CBC concernant une clinique mobile qui opérerait dans certaines communautés du Manitoba.

Une autre clinique mobile semblable à Access Health Imaging avait déjà été expulsée de la Colombie-Britannique et du Manitoba. Maintenant, un autre service transfrontalier est revenu au Manitoba, offrant des échocardiogrammes et d'autres tests payants. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Des représentants de Santé Manitoba ont indiqué qu'ils examinaient les informations qui leur avaient été transmises par CBC, reconnaissant que c'était la première fois qu'ils entendaient parler de l'entreprise.

Les règles relatives à ces services tarifiés peuvent être obscures. Par exemple, la clinique Prota, située sur le boulevard Lorimer à Winnipeg, offre des échocardiogrammes facultatifs pour 650 $.

Ce n'est pas la première fois qu’Alison Spielvogel se lance dans le dépistage mobile transfrontalier, et la dernière fois qu'elle était ici, les autorités manitobaines ont décidé que ces cliniques mobiles devaient être approuvées par la province.

En 2007, elle faisait partie de l'équipe Mobile Life Screening avec son mari de l'époque, Randy Spielvogel. Santé Manitoba a finalement estimé que ses examens constituaient un laboratoire au sens de la Loi sur l'assurance-maladie et lui a refusé l'autorisation d'exploiter.

Nous opérions à Winnipeg il y a des années de cela, mais certaines des autres cliniques s’en sont offusquées , a déclaré Alison Spielvogel à la productrice de CBC lorsque celle-ci l’a interrogée sur le fait qu’elle ne propose pas de diagnostic à Winnipeg.

L'entreprise s'est installée en Colombie-Britannique en 2013, avant que la Cour suprême de la Colombie-Britannique leur interdise finalement d'exercer parce qu'ils n'étaient pas accrédités par le Collège des médecins et chirurgiens de cette province.

Les Spielvogels ont divorcé en 2015 et Randy Spielvogel a déclaré qu'il n'avait aucune affiliation avec Access Health Imaging.

Des représentants fédéraux affirment être au courant de la présence d’entreprises américaines qui ont déjà proposé des diagnostics de l’autre côté de la frontière, en Colombie-Britannique et en Ontario, et ont déclaré que les deux gouvernements provinciaux ont agi rapidement pour interdire à ces cliniques d’offrir des diagnostics contre paiement dans leurs juridictions .

En vertu de la Loi canadienne sur la santé (LCS), les échocardiogrammes sont considérés comme un service assuré peu importe le lieu où les services sont fournis.

Facturer des frais directement aux patients pour ces services va à l'encontre de la LCS. L'accès aux services de santé devrait être fondé sur les besoins médicaux et non sur la capacité et la volonté de payer , note un porte-parole de Santé Canada dans une déclaration écrite.

Puisque les praticiens de la santé impliqués ne sont pas des médecins canadiens, le gouvernement fédéral a déclaré que la responsabilité de réglementer ces cliniques mobiles incombait à la province.

La province du Manitoba est la mieux placée pour intervenir dans cette affaire, comme elle l'a fait avec succès par le passé , écrit le porte-parole dans une déclaration.

Des docteurs tirent la sonnette d’alarme

Plusieurs cardiologues ont tiré la sonnette d’alarme sur ces types de dépistages.

Les tests de ce genre sont souvent présentés comme un moyen pour les patients de surveiller leur santé de manière proactive par le biais de dépistages.

Bien que le site Internet d'Access Health Imaging indique que le groupe peut effectuer des dépistages, des échocardiogrammes, des électrocardiogrammes, des examens généraux par ultrasons et des IRM, il n'indique pas explicitement qu'il opère au Manitoba et n'offre pas de dates de rendez-vous lorsque ses cliniques mobiles sont dans la province.

Le site indique également qu'il « ne remplace pas les conseils médicaux, les services médicaux ou les tests médicaux d'un médecin ».

Le Dr Chris Simpson, cardiologue et vice-doyen de la faculté de médecine de l'Université Queen's à Kingston, en Ontario, estime que ces cliniques se rendent au Manitoba en raison des défaillances du système publique.

Au cours des trois dernières années, les temps d'attente pour les échocardiogrammes facultatifs ont explosé à Winnipeg, passant d'une moyenne de 21 semaines en 2016-2017 à plus de 68 semaines à l'Hôpital Saint-Boniface en mai.

Tout cela devrait sonner l'alarme pour tous les intervenants du Manitoba qui ont assisté à l'évolution de ce problème de temps d'attente pour les échocardiogrammes. Dr Chris Simpson, cardiologue et vice-doyen de la faculté de médecine de l'Université Queen's à Kingston

C’est exactement ce qui se produit lorsque l’offre publique est inadéquate, et le résultat final sera de faire passer des tests à des personnes en fonction de leur capacité de payer et non en fonction de leurs besoins.

Chez Access Health Imaging, le patient reçoit un rapport écrit d'un cardiologue du Dakota du Nord plutôt que les images réelles. Le docteur James Tam estime que cela met les médecins dans une position difficile, parce qu'ils doivent alors faire confiance à l'interprétation de cet autre médecin.

Je ne vais pas simplement m'appuyer sur l'interprétation de quelqu'un. Je vais lui dire : "eh bien, laissez-moi voir ces photos. Laissez-moi voir où se trouve le cancer et voir si c'est réel , déclare-t-il.

C'est toujours problématique lorsque les patients sont en mesure d'obtenir de tels tests sans ordonnance d'un médecin, ajoute-t-il, estimant que cela entraînerait inévitablement davantage de tests et alourdirait davantage le système de soins de santé.

Nous devons protéger les patients contre les nombreux tests de faible valeur; une personne de 20 ans en parfaite santé, sans facteurs de risque, qui n'a aucun symptôme, n'a pas besoin d'un échocardiogramme , souligne-t-il.

Avec les informations de Kristin Annable, CBC Manitoba I-Team.