Incendie à la station du Mont-Orignal : 1 M$ et plus en dommages

Le directeur de la station, Marc Lacroix, estime les dommages à plus d'un million de dollars. À elles seules, les trois surfaceuses qui se trouvaient à l'intérieur d'un des entrepôts sont évaluées à 300 000 $ chacune.

« Quand les pompiers sont arrivés, la bâtisse était enflammée à la grandeur », raconte le directeur.

L'incendie aurait pris naissance dans une entrée électrique vers 13 h 45. Heureusement, les trois employés sur place à ce moment travaillent à l'extérieur et personne n'a été blessé.

Marc Lacroix précise que l'équipement et les bâtiments qui ont brûlé étaient tous assurés et que la station de ski sera rouverte au début de la saison prochaine comme à l'habitude.

« On va être prêt pour le mois d'octobre. Ce soir, on va prendre une bonne nuit de repos, on va essayer de dormir et demain matin on va entreprendre tout ça. Les assurances vont être ici et on enclenche tout le processus. »

La station de ski du Mont-Orignal accueille plus de 50 000 visiteurs par année.