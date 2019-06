Aider les jeunes à découvrir le monde des aliments

C’est sous le titre de « Cultiver l’avenir » que Québec en forme finance cette année plus de 90 projets pour aider les jeunes à se familiariser avec la production alimentaire et les outiller pour qu’ils puissent opter pour des choix alimentaires sains et responsables.

Une douzaine de projets ont été retenus dans l’Est-du-Québec. À Gaspé, les jeunes de l’école Saint-Joseph-Alban, de L’Anse-au-Griffon, ont déposé un projet de ruche éducative avec lequel ils apprendront tous les secrets de la fabrication du miel.

Tout au long de la prochaine année scolaire, des ateliers sur différentes productions agroalimentaires permettront aussi aux élèves de démystifier tant l’élevage de mollusque, l’entretien d’un poulailler, l’élevage de saumon que la plantation de la pomme de terre.

La démarche est soutenue par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

L’ambassadrice du programme 100 degrés de Québec en forme, qui finance les projets, et agente régionale d'accompagnement, à COSMOSS Bas-Saint-Laurent, Mélanie Tremblay, explique que le programme peut servir de levier pour des projets qui perdureront. On ne veut pas, indique Mme Tremblay, de projets qui auront lieu à un seul moment.

Mélanie Tremblay décrit l’aide offerte comme une bougie d’allumage. Un jardin communautaire, on sait que cela nécessite beaucoup de matériel, tout l’équipement de jardinage, nous on vient avec le soutien du MAPAQ financer le départ de ces projets. On s’attend, si c’est dans une école, à utiliser les notions de jardinage. On s’attend à ce que la communauté, le camp de jour, fassent l’entretien du jardin lorsque l’école est fermée.

D’autres initiatives du même genre pour rapprocher les jeunes de ce qu’ils mettent dans leur assiette germent un peu partout au Québec. En Haute-Gaspésie, le collectif Nourrir notre monde initie au jardinage les jeunes des écoles du territoire.