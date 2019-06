Le sel de déglaçage plus cher dans l’Est-du-Québec

Les principales villes du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord paieront en général plus cher que les municipalités des autres régions du Québec pour leur approvisionnement en sel de déglaçage.

Pour 2018-2019, elles encaisseront une augmentation de prix de près de 3,5 % alors que dans les autres régions, de nombreuses villes bénéficieront de réduction de 2 à 5 % du prix.

Ces données sont celles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). L’organisation coordonne un regroupement de 182 municipalités qui s'approvisionnent en sel auprès de distributeurs régionaux.

Selon le porte-parole de l' UMQUnion des municipalités du Québec , Patrick Lemieux, l'augmentation des prix s’explique par la hausse des coûts pour le transport maritime du sel et par le fait qu'il n'y a qu'un seul distributeur dans l'Est-du-Québec : les Mines Seleine, de K+S Sel Windsor ltée, aux Îles-de-la-Madeleine.

Il précise par contre que les prix avaient augmenté pour les autres régions du Québec l’an dernier et que cette augmentation n’avait pas touché l’est de la province.

L’an dernier, dans la flambée généralisée des prix qu’on avait observés un peu partout au Québec, les régions de l’Est-du-Québec avaient été épargnées à ce moment-là. Le marché tend à se stabiliser dans ces circonstances-là , explique Patrick Lemieux.

À Saint-Anaclet-de-Lessard, municipalité qui participe à l'achat de groupe de l' UMQUnion des municipalités du Québec , l’augmentation se situe à 4,35 %.

Le maire, Francis St-Pierre, s'en désole et y voit un autre exemple des défis qui se posent aux régions lorsqu'il n'y a qu'un seul fournisseur de biens ou de services.

C'est clair qu’on fait affaire avec un fournisseur unique, qu'on soit dans un groupe d'achats ou qu'on soumissionne tout seul, le résultat est le même , dit-il.

Il y a un seul fournisseur, ce qui fait que si vous voulez du sel, voici le prix. C'est cela que ça coûte! Francis St-Pierre, maire de Saint-Anaclet-de-Lessard

Mines Seleine est la seule mine de sel au Québec. Les autres fournisseurs s'approvisionnent de plus en plus à l'étranger dans des pays comme le Chili, le Maroc et la Tunisie.

D’après les informations de Denis Leduc