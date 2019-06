Le Château Bellevue à Amqui presque déjà complet

Le marché des résidences pour personnes âgées est en effervescence.

On a de belles surprises. À Amqui, il y avait une demande incroyable. Ç’a été un franc succès. On [a loué] 70 % [des appartements] dès les premiers mois , commente Claude Grondin, vice-président ventes et marketing pour Château Bellevue.

Selon M. Grondin, il n’est pas rare au Québec qu’une résidence pour personnes âgées ouvre ses portes avec un taux d’occupation de 40 à 60 %. C’est très rare que l’on obtienne plus haut que ça , affirme M. Grondin.

À Amqui, deux mois avant l’ouverture, les baux de 85 % des futurs résidents sont déjà signés.

Les déménagements s’effectueront la semaine précédant l’ouverture officielle.

Près de 200 nouvelles unités

Le projet de près de 40 millions de dollars comprend 190 unités, dont 136 appartements destinés à des personnes âgées autonomes.

L’immeuble comptera aussi 56 chambres qui pourront être louées à des personnes âgées en perte d’autonomie, malades ou en convalescence.

Les prix vont de 1300 $ à plus de 3000 $, dépendamment des soins et des services demandés.

Projet de résidences pour personnes âgées d’Amqui (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

Ces chambres seront louées après l’ouverture. Plusieurs de ces unités de soins seront d’abord offertes aux résidents déjà en place. On le fait pour nos résidents à l’interne, même si ça prenait 24 mois à se remplir, ce ne sera pas grave , ajoute le porte-parole de Château Bellevue.

La salle communautaire et salle à manger sont situées au dernier étage, d’où le nom Château Bellevue, relève Claude Grondin. On a, dit-il, la plus belle salle à manger d’une région. À Amqui, on va avoir une vue imprenable sur la ville et Val D’Irène.

Les préposés aux bénéficiaires jouent un rôle-clé dans les résidences pour personnes âgées. Photo : Radio-Canada

L’entreprise n’exclut pas de répondre à des appels d’offres du Centre intégré de santé et de services sociaux afin d’obtenir un statut de Ressources intermédiaires plus tard.

Par ailleurs, le recrutement de personnel va bon train.

Aucun problème en vue , assure M. Grondin même si sur le recrutement du personnel de soins demeure difficile. C’est le cas partout au Québec , indique le gestionnaire.

La résidence embauchera une cinquantaine de personnes.

La direction de l’établissement a été confiée à Marcelle-Ange Madore, une retraitée du réseau de la santé bas-laurentien.