La Cour supérieure refuse les délais demandés par l'avocate de Daniel Laframboise

Cette requête avait été faite en lien avec les 19 chefs d'accusation, dont séquestration, agression sexuelle et harcèlement, qui pèsent contre lui.

L'avocate de Daniel Laframboise estimait que l'enquête préliminaire ne pouvait se tenir avant que toute la preuve ne soit divulguée. Elle soutenait que son droit de contre-interroger les témoins pouvait en être brimé.

Le juge Richard Grenier de la Cour supérieure a avalisé la décision de la juge Marie-Claude Bélanger, de la Cour du Québec, qui avait aussi refusé cette demande.

À lire aussi : Les premiers témoignages reportés dans l'affaire Daniel Laframboise

Le juge Grenier a souligné que le droit à une défense pleine et entière prévu à la Charte canadienne des droits et libertés concerne le procès et non pas l'enquête préliminaire, qui est l'étape précédente. La requête a ainsi été rejetée.

Le dossier de Daniel Laframboise sera de retour au tribunal le 9 juillet afin de fixer la date de l'enquête préliminaire.

Les premiers témoignages devaient être entendus le 19 juin.