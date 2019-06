Caroline Roy nommée présidente-directrice générale du CISSS-AT

Caroline Roy devient officiellement présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

Celle qui avait été nommée PDG adjointe en décembre 2017 occupait la fonction de PDG par intérim depuis le départ d'Yves Desjardins, le 7 mai dernier.

Elle entrera officiellement en fonction le jeudi 27 juin.

« Je suis très heureuse de cette nomination. Pour moi, ça s'inscrit vraiment dans une continuité du CISSS pour l'ensemble de l'organisation et pour les services offerts à la population en région. C'est avec plaisir que j'accueille cette nomination aujourd'hui », a-t-elle déclaré à l'émission Région zéro 8.

Caroline Roy a occupé plusieurs postes de gestion au Centre de santé Les Eskers et depuis la création du CISSS-AT.

« Avec sa longue feuille de route au sein du réseau de la santé et des services sociaux et comme gestionnaire, sa capacité d'analyse ainsi que sa connaissance approfondie des grands enjeux régionaux, Mme Roy est la personne tout indiquée pour occuper ce poste important », a déclaré la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, par voie de communiqué.

« Je suis sûre qu'elle saura assurer le leadership nécessaire afin de relever avec succès les défis qui l'attendent et contribuer ainsi à l'amélioration des soins et des services offerts aux usagers de l'Abitibi-Témiscamingue », ajoute la ministre McCann.