Coup d'envoi du Festival de la chanson de Petite-Vallée

Le 37 e Festival en chanson de Petite-Vallée débute mercredi en Gaspésie. Réunissant une importante brochette d’artistes connus et d'autres, émergents, le festival espère accueillir un nombre record de festivaliers.

Cette année, le festival rendra hommage à l'auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud, qui est le passeur de ce 37e festival. Monté sur les planches de Petite-Vallée il y a 10 ans, à titre d’artiste de la relève, le Gaspésien a plusieurs fois fait partie de la programmation depuis.

Jeudi, une chorale de 350 enfants interprétera des chansons du répertoire de Patrice Michaud. Le chanteur sera aussi sur scène le 29 juin. Enfin, un spectacle hommage réunira des dizaines d’artistes québécois, qui interpréteront les chansons de l’artiste le 1er juillet.

Patrice Michaud est le passeur du 37e Festival en chanson de Petite-Vallée. Photo : Radio-Canada

La programmation du festival comporte de nombreux spectacles d’artistes bien connus, incluant Zachary Richard, Fanny Bloom, Elisapie, Salomé Leclerc, Michel Rivard, Bernard Adamus, David Marin ou encore Pépé et sa guitare.

Cet été, les spectacles seront de nouveau présentés sous un chapiteau, en attendant la reconstruction du théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée, le bâtiment emblématique qui a été détruit par les flammes en août 2017.

Quelques artistes de la programmation : 26 juin : É.T.É & veillée de danse

É.T.É & veillée de danse 27 juin : Jérôme 50, La petite école de la chanson

Jérôme 50, La petite école de la chanson 28 juin : Les chansonneurs, Nous on aime la musique country

: Les chansonneurs, Nous on aime la musique country 29 juin : Patrice Michaud, Nikamu Mamuitun/chansons rassembleuses

Patrice Michaud, Nikamu Mamuitun/chansons rassembleuses 30 juin : Zachary Richard, Fanny Bloom & Émile Bilodeau

: Zachary Richard, Fanny Bloom & Émile Bilodeau 1 er juillet : Lou-Adriane Cassidy & Émilie Clepper

Lou-Adriane Cassidy & Émilie Clepper 2 juillet : Benoît Paradis Trio, Elisapie

Benoît Paradis Trio, Elisapie 3 juillet : David Marin, Simon Kearney & Antoine Aspirine

David Marin, Simon Kearney & Antoine Aspirine 5 juillet : Salomé Leclerc, Tocadéo, Dans L’Shed

: Salomé Leclerc, Tocadéo, Dans L’Shed 6 juillet : Michel Rivard, Bernard Adamus, Pépé et sa guitare,

Michel Rivard, Bernard Adamus, Pépé et sa guitare, 7 juillet : Marc Hervieux

Des préparatifs jusqu’à la dernière minute

Dans les coulisses du festival, près de 350 personnes bénévoles et une cinquantaine d’employés s’occupent de tout.

Cela fait quand même un mois qu'on a commencé à installer le tout , indique Marc-Antoine Dufresne, adjoint à la direction artistique. On est prêts depuis la semaine passée. On est en train d'installer de la signalisation, faire dans la dentelle dans nos salles.

On fait des capsules durant le festival pour transmettre la magie sur les réseaux sociaux , explique Flavie Melançon, qui fait partie de « l’équipe vidéo ». De plus, on réalise un documentaire sur la transition à la suite à l'incendie de 2017.

Le Festival en chanson a lieu jusqu’au 7 juillet à Petite-Vallée, en Gaspésie.

Avec des informations de Bruno Lelièvre