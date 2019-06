La cycliste Simone Boilard s’accorde une pause

La médaillée de bronze sur route des derniers championnats du monde juniors fera donc l’impasse sur les championnats canadiens qui s’amorcent vendredi en Beauce.

L’athlète de 18 ans vit une première saison professionnelle difficile, alors que les malchances se succèdent.

Blessée au dos, Boilard est rentrée à la maison ce printemps pour reprendre la forme après avoir passé plusieurs semaines à l’entraînement et en compétition avec la formation Sho-Air TWENTY20.

Puis, lors d’une sortie dans les rues de Québec à la fin mai, elle est entrée en collision avec une voiture et a subi une commotion cérébrale.

Après discussion, on pense que c’est peut-être un bon moment dans sa carrière pour s’arrêter , a commenté son entraîneuse, Christine Gillard, mandatée par Simone Boilard, qui ne souhaitait pas accorder d’entrevue.

Ne pas se presser

Selon l’entraîneuse, Simone Boilard s’est bien remise de ses blessures et n’est plus ennuyée par les symptômes de commotion cérébrale.

Mais avec les championnats nationaux qui approchaient à grands pas, le temps lui manquait pour permettre de reprendre le temps perdu et de se présenter dans une forme appréciable pour la compétition.

C’est soit on prenait les bouchées doubles et on repartait rapidement pour faire la préparation dans le peu de temps qu’on avait, ou bien on se disait simplement que c’est la première année senior et qu’on n’est pas pressé. On a choisi de prendre une vraie pause.

Maintenant, combien de temps durera cette pause?

C’est la question piège, lance Christine Gillard. On y va une étape à la fois. Simone doit apprendre à décrocher, ce n’est pas acquis dans son cas. Quand elle aura pris du mieux physiquement et psychologiquement, on pourra penser aux autres étapes.

Les championnats canadiens de cyclisme sur route débutent vendredi à Saint-Prosper avec la présentation des épreuves contre-la-montre.