Une nouvelle exposition de l'artiste Lyse Lemieux mélange art figuratif et art abstrait

L'artiste vancouvéroise Lyse Lemieux présente, à la galerie WAAP, une exposition solo réunissant 33 tableaux qu'elle a mis un an et demi à réaliser.

Pour cette série, l’artiste dont le travail est souvent abstrait et en noir et blanc a voulu ajouter des éléments plus figuratifs et des couleurs vives.

Les tableaux sont en fait des collages de feutres et d'autres tissus sur des dessins à l’encre et à l’acrylique. L'artiste utilise également un nouveau matériau : le papier yupo. Il s'agit d'un papier fait de plastique recyclé qui peut être coupé, mais qui ne se déchire pas.

Travailler avec ce papier, c’est comme patiner sur de la glace [...] Mon trait fonctionne très bien sur ce papier. Lyse Lemieux, artiste

Collages de tissus et papier plastique utilisés par Lyse Lemieux dans ses œuvres Photo : Michael Love, courtoisie de l'artiste et de Wil Aballe Art Projects

Le résultat est une série de tableaux qui racontent chacun une petite histoire abstraite. Ce sont des images inspirées par des commentaires, des expériences et des sentiments personnels.

La galerie WAAP présente « Painted Drawing », de Lyse Lemieux. Photo : Michael Love, courtoisie de l'artiste et de Wil Aballe Art Projects

Lors de l’accrochage des tableaux à la galerie, Lyse Lemieux a voulu regrouper ses oeuvres parce qu’elle les voit comme une famille, chacune ayant son histoire propre, mais toutes unies par un certain lien de parenté.

Elle a également voulu les présenter sans cadre ni verre pour permettre aux gens d’avoir un contact direct avec les textures des tableaux.

Painted Drawing est présentée à la galerie WAAP (Nouvelle fenêtre) jusqu’au 20 juillet.