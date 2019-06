Porté disparu depuis décembre, le corps de Charlie Wapachee a été retrouvé

Ce sont des citoyens qui ont aperçu le corps près du chemin du Quai, à Senneterre.

Des analyses ont été effectuées au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale et les résultats ont confirmé qu'il s'agissait bien de l'homme, disparu depuis six mois maintenant.

La SQ poursuit son enquête sur les circonstances de ce décès.