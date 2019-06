Un nid de faucons pèlerins force la fermeture partielle du mont Stawamus Chief

Les tronçons Planet Caravan et Warriors of the Wasteland seront fermés jusqu'à la mi-juillet, moment où les fauconneaux devraient quitter le nid.

Le Stawamus Chief, un dôme en granit situé près de Squamish, en Colombie-Britannique, s'élève à plus de 700 mètres au-dessus des eaux du détroit de Howe. Photo : Radio-Canada / Alexandre Milette-Gagnon

En mars, les faucons pèlerins choisissent l'endroit où ils feront leur nid, grattent une petite incision dans la terre ou le sable. Ils y pondent leurs œufs en mai.

Les faucons pèlerins ne sont pas plus gros que les corbeaux, mais ils sont territoriaux et peuvent être agités , a déclaré Joanna Hirner, une spécialiste de la conservation de BC Parks.

Lorsque des gens s'approchent d'un site de nidification, les faucons font du bruit et des attaques en plongée. Joanna Hirner, spécialiste de la conservation de BC Parks

Les faucons pèlerins sont les oiseaux les plus rapides au monde. Lorsqu'il sont en plongées de chasse, ils peuvent atteindre des vitesses supérieures à 300 kilomètres à l'heure.

Les agents du parc demandent aux randonneurs et aux alpinistes de garder leur distance avec les faucons et de quitter les lieux si ceux-ci semblent agités.

Avec les informations d'Alex Migdal