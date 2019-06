Les loyers moins chers... et insalubres à Trois-Rivières

Trois-Rivières enregistre le plus bas prix moyen pour un logement au Québec, révèle une étude de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) parue jeudi matin. Le Comité logement de Trois-Rivières explique pour sa part ces bas prix par la désuétude du parc immobilier locatif.

Il semble aussi avoir peu de corrélation entre la disponibilité des logements et leur coût, d'après les données dévoilées par l'IRIS. La situation de Trois-Rivières est assez particulière, parce qu'on ne voit pas de lien si fort entre l'état du marché et l'évolution des loyers , indique le chercheur à l' IRISInstitut de recherche et d'informations socioéconomiques Philippe Hurteau.

La situation au niveau provincial est pour sa part différente. Au cours des deux dernières années, le taux d’inoccupation moyen des logements est passé de 4,2 % à 2,3 %. Dans le cas des grands logements, soit ceux qui comptent trois chambres et plus, la chute est encore plus marquée : le taux est passé de 3,9 % à 1,5 %.

Au début des années 2000, il y a avait une situation de pénurie et on a vu une augmentation importante du coût de l'habitation. La pénurie s'est calmée dans les dernières années , mais les loyers, eux, continuaient d'augmenter rapidement, plus rapidement que l'inflation. Aujourd'hui, au Québec, on est dans un contexte plus défavorable au locataire qu'en 2000, par exemple , souligne M. Hurteau.

Philippe Hurteau souligne que des années difficiles sont à entrevoir pour les locataires. Parmi les facteurs expliquant la situation, le chercheur évoque l'avènement d'AirBnB, le manque de logements sociaux et l'absence d'une politique nationale d'habitation depuis 1984.

Moins chers... et insalubres

De la moisissure dans une douche. Photo : Radio-Canada / Catherine Bouchard

Le Comité logement de Trois-Rivières n'est pas surpris de la situation. Selon l'organisme, le parc locatif de Trois-Rivières est désuet et le taux d'inoccupation est bas. Les gens sont souvent pris au piège avec des logements qui ont soit de la moisissures, soit de la vermine.

Malheureusement, une majorité des personnes qui se trouvent dans cette situation sont des personnes âgées, des femmes habitant seules et des mères de famille. C'est très préoccupant ici en région. C'est notre plus gros problème par rapport au parc locatif , explique la coordonnatrice du Comité logement de Trois-Rivières, Carolanne Côté.

Le Comité logement reçoit près de 1500 dossiers d'accompagnement de locataires annuellement pour divers enjeux. Il souligne toutefois que la Ville de Trois-Rivières bénéficie d'inspecteurs contre l'insalubrité.