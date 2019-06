Les éleveurs de porcs mauriciens inquiets

L’embargo sur l’importation de produits du porc canadiens a été annoncé mardi par la Chine.

À long terme, les éleveurs craignent un effondrement des prix.

Ils n'en ressentent toutefois pas encore les effets, puisque le prix de la viande porcine est fixé par le marché américain.

Les éleveurs se sentent aussi pris en otage dans un conflit politique.

La Chine allègue avoir constaté des lacunes dans le processus de certification des produits canadiens et que certains produits contiendraient de la ractopamine, un médicament utilisé pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire chez les porcs, notamment. Ce produit est interdit dans 160 pays, dont la Chine.

Ça fait facilement une dizaine d'années qu'on n'utilise plus la ractopamine et le Canada est un pays qui, je vous le dirais au niveau mondial, est reconnu pour la qualité de notre viande et la traçabilité de notre viande. C'est vraiment une joute politique. Nous, on n'a aucun pouvoir là-dessus, puis ont subi les dommages collatéraux , estime le président des Éleveurs de porcs de la Mauricie, Benoît Magny.

L’usine Atrahan à Yamachiche, qui appartient à Olymel, exporte 60 % de sa production, notamment en Chine. Le responsable des communications de l’entreprise Olymel, Richard Vigneault, se montre rassurant et indique qu’il n’y a pas d’impact sur la production incluant l’usine de Yamachiche.

Un marché important comme la Chine qui se ferme c'est certain qu'il va y avoir des impacts. Mais actuellement, on évalue la situation et puis on est en contact avec les autorités canadiennes pour comprendre et pour avoir le plus d'information possible et pour évaluer la durée potentielle de cette suspension , soutient M. Vigneault.

Des employés de l'usine d'Olymel, à Yamachiche, travaillent sur des carcasses de porcs. Photo : Radio-Canada

Il précise toutefois que des vérifications doivent être effectuées auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour avoir l'heure juste et ajoute que d'autres débouchés seront trouvés pour la viande produite dans les usines d’Olymel qui sont exportées dans 62 pays.

Des investissements de 120 millions ont été faits au cours des dernières années pour augmenter la production à l’usine et atteindre 1100 employés.

Pour une municipalité de la taille de Yamachiche, qui compte seulement 2904 habitants, la situation est inquiétante.

Je trouve ça préoccupant. Peut-être pas à court terme, mais à long terme. Et j'ai hâte de voir ce que le Canada va faire pour régler cette problématique, souligne le maire, Paul Charbonneau.

