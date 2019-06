David Perron « commence à retomber sur terre »

Ça fait juste une semaine que je suis ici, que je commence à voir mes amis, à prendre le rythme... Je commence à réaliser que c'est un moment qui va changer ma vie à jamais. Tout le monde que j'ai rencontré, que ce soit à la station d'essence ou ailleurs, m'en parle. [...] C'est sûr que c'est spécial et, en ce moment, je vais en profiter le plus possible , a déclaré le Sherbrookois, qui devrait pouvoir apporter la coupe dans sa ville natale vers la fin du mois de juillet ou en août.

Les gens sont super gentils, ils sont heureux pour moi, et je pense que de la façon dont ça s'est fait, c'est ce qui rend ça encore plus spécial, a ajouté celui qui a inscrit 16 points, dont 7 buts, en 26 matchs éliminatoires ce printemps. Ça a pris 11 ans avant que je me rende en finale de la coupe Stanley, et 12 ans avant de la gagner.

David Perron Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Pour cette raison, David Perron a eu une pensée particulière pour Keith Tkachuk et Paul Kariya, deux anciens coéquipiers dont les illustres carrières n'ont jamais été auréolées d'une coupe Stanley.

Je pense que Kariya a plus de 900 points en plus de 900 matchs, et Tkachuk a au-dessus de 1000 points et au-dessus de 1000 matchs certain, et leurs équipes n'ont jamais trouvé le moyen de passer à la prochaine étape. Il y a plusieurs bons joueurs qui ne gagnent jamais la coupe, et ce sont deux avec qui j'ai joué que j'admirais en grandissant , mentionne le numéro 57 des Blues.

C'est juste le fun d'avoir vécu une expérience complètement inoubliable. Ce sont des moments pour lesquels on travaille toute notre vie afin de s'y rendre. De l'atteindre, de le vivre avec ma famille, mes enfants et mes parents qui étaient sur place, c'est inoubliable David Perron

Si une part de chance demeure nécessaire pour atteindre le but ultime, la capacité de ses coéquipiers de se dépasser y a été pour beaucoup dans les succès des Blues en 2018-2019, estime David Perron.

Dans chaque équipe, pour qu'elle obtienne du succès et gagne la coupe Stanley, ça prend des jeunes qui montent leur jeu d'un cran au bon moment sans qu'on s'y attende. C'est ce qui est arrivé dans notre équipe : Jordan Binnington a monté son jeu d'un cran, Robert Thomas a joué un rôle-clé avec nous. Des jeunes comme Samuel Blais, Zach Sanford, le défenseur Vince Dunn... Il y a plein de joueurs qui ont joué un rôle important au bon moment, dont beaucoup de jeunes , explique-t-il.

Les Blues de Saint Louis, champions de la Coupe Stanley Photo : Getty Images / Patrick Smith

Même s'il doit, comme plusieurs coéquipiers, se remettre physiquement de sa dernière saison, ne comptez toutefois pas sur David Perron pour manquer le match des champions, mercredi soir, à la Classique Pif.