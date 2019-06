4 choses à savoir avant le retour des déchets canadiens à Vancouver

Les 69 conteneurs de déchets canadiens qui pourrissent depuis plus de 6 ans aux Philippines arriveront au Port de Vancouver le 29 juin vers 10 h.

Les navires chargés de cette livraison ont quitté les Philippines le 1er juin. L’opération coûte 1,1 million de dollars au gouvernement canadien.

1. Qu'arrivera-t-il aux déchets une fois arrivés au Canada?

Les déchets seront incinérés dans un incinérateur avec récupération d'énergie à Burnaby, dans le Grand Vancouver. L'incinérateur alimente déjà près de 16 000 foyers par an en énergie. Selon des représentants de Metro Vancouver, il faudra deux jours pour brûler les déchets.

2. Comment est-ce que les déchets sont arrivés aux Philippines?

Des conteneurs maritimes chargés de déchets canadiens avaient été mal étiquetés. Photo : Radio-Canada / Yas Coles

En 2013 et 2014, la société d’exportation Chronic Inc. a livré plus de 100 conteneurs mal identifiés aux Philippines. Ils devaient contenir des plastiques destinés au recyclage, mais étaient plutôt remplis de près de 2500 tonnes de déchets domestiques canadiens.

2. Quelle était la réaction du gouvernement philippin?

Le président philippin, Rodrigo Duterte Photo : Associated Press / Bullit Marquez

Le gouvernement philippin a initialement éliminé les ordures de 34 conteneurs, mais l’objection d’environnementalistes et d’autorités locales l'a conduit à exiger que le Canada rapatrie les 69 conteneurs restants.

Les déchets ont alors fait l’objet d’un conflit diplomatique entre le Canada et les Philippines. En 2016, un tribunal des Philippines avait ordonné le retour des déchets au Canada. En avril 2019, le président philippin, Rodrigo Duterte, avait même menacé de déclarer la guerre au Canada et de retourner les déchets si le Canada ne venait pas les chercher.

3. À qui le blâme?

La ministre de l'Environnement, Catherine McKenna Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Je ne peux pas fournir plus d'informations sur les recours légaux potentiels, si ce n'est que toutes les options possibles pour exiger de l'exportateur qu’il prenne ses responsabilités sont étudiées , a déclaré la porte-parole d'Environnement Canada, Sabrina Kim, en mai dernier.

La société d’exportation Chronic Inc., qui a livré les déchets, n’est plus en affaires.

Une partie de la solution, c’est de responsabiliser les entreprises qui exportent illégalement des déchets vers d'autres pays , avait déclaré la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna.

Selon certains experts, le gouvernement canadien n’est pas libre de blâmes.

Le Canada est entre autres signataire de la Convention internationale de Bâle, qui interdit l’envoi de « déchets toxiques ou dangereux aux pays en développement sans leur consentement éclairé ».