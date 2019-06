1,8 M$ de Québec pour la caserne de Mont-Joli

Alors que les travaux de construction de la nouvelle caserne incendie de Mont-Joli viennent de commencer, le gouvernement provincial confirme une subvention d'un peu plus de 1,8 million de dollars, qui couvriront près de 70 % des coûts du projet.

La Ville complétera le financement des travaux, dont le total est estimé à 2,6 millions de dollars. Il n'y aura pas de hausse de taxes pour amortir les coûts de la caserne, assure le maire de Mont-Joli, Martin Soucy. L’investissement de la Ville sera assuré par des revenus réalisés notamment dans le secteur éolien.

La construction de la nouvelle caserne s’est amorcée mercredi. Le nouveau bâtiment vise à remplacer la caserne actuelle, construite il y a près de 40 ans, et à mieux répondre aux normes de sécurité actuelles.

La première pelletée de terre pour le projet de construction d'une nouvelle caserne incendie a été réalisée mercredi matin, à Mont-Joli. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Le maire de Mont-Joli se dit persuadé que la construction de la caserne pourrait permettre d'engager de nouveaux pompiers volontaires dans la région. Pour l’instant, la caserne compte sur 29 pompiers qui desservent Saint-Joseph-de-Lepage et Sainte-Flavie, en plus de Mont-Joli.

Le fait que la nouvelle caserne soit dans un secteur résidentiel fait en sorte que les pompiers dorment près de la caserne, donc le temps de réponse en cas d’incendie sera assez rapide , croit Robert Roger, chef du Service incendie de la Ville de Mont-Joli.

Le nouveau bâtiment comptera cinq portes de garage, des bureaux administratifs et des espaces de vie pour les employés, une salle de formation et des salles de décontamination et de séchage pour les habits des pompiers. Il devrait être fonctionnel dès l'automne.

La caserne incendie de Mont-Joli (sur la photo) sera remplacée par un nouvel édifice, qui devrait entrer en fonction dès l'automne. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Mont-Joli se développe

La nouvelle caserne ne sera pas le seul édifice à modifier le paysage urbain de Mont-Joli. Bientôt, un nouvel hôtel, une distillerie, ainsi que de nouveaux ensembles résidentiels feront partie du territoire de la municipalité. La résidence du Saint-Rosaire fera également l’objet de travaux d’agrandissement et de modernisation, au coût de 31 millions de dollars.