Universal : des enregistrements originaux de Tragically Hip et Bryan Adams partis en fumée

Les noms de plus de 700 artistes, dont les Canadiens Bryan Adams, Joni Mitchell, the Tragically Hip et Rufus Wainwright, s’ajoutent à la centaine d’artistes touchés par l’incendie d’archives musicales d’Universal Music Group en 2008 . Un événement dont l’ampleur n’a été révélée que ce mois-ci par une enquête du New York Times.

Le 11 juin dernier, le New York Times publiait un long article faisant la lumière sur un incendie ayant ravagé 11 ans plus tôt un entrepôt loué par Universal Music Group (UMG), où était emmagasinée une partie de ses archives musicales.

Environ 500 000 enregistrements originaux d’artistes de chansons d’artistes comme Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Judy Garland, R.E.M ou encore Eminem et Nirvana ont été détruits.

À l’époque, UMG a grandement minimisé l’ampleur de cet incendie. Des artistes, dont les bandes sonores ont brûlé en 2008, ont découvert la situation en lisant l’article du New York Times.

Le témoignage de Bryan Adams

C’est le cas du chanteur Bryan Adams qui a raconté au quotidien new-yorkais comment, en 2013, il a tenté, sans succès, de mettre la main sur le matériel sonore enregistré pour son album Reckless, qui s’est écoulé à 12 millions d’exemplaires lors de sa sortie en 1984.

Bryan Adams en septembre 2017 à Toronto Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Afin de célébrer les 30 ans de cet album, Bryan Adams a voulu sortir une réédition de son disque, mais UMG – à qui appartient le catalogue de l’étiquette A&M Records ayant fait paraître Reckless – lui a indiqué ne pas être en mesure de localiser les enregistrements. Personne au sein d’UMG ne lui a mentionné alors l’existence de l’incendie de 2008.

J’ai appelé tout le monde, d’anciens employés d’A&M, des directeurs, des producteurs, des photographes, [...] et même des assistants des producteurs de l’époque , explique le chanteur.

Je peux vous assurer à 100 % que, chez Universal, je n’ai rien trouvé qui est paru lors de ma collaboration avec A&M Records dans les années 1980. Bryan Adams

Heureusement, l’artiste a pu retrouver, dans ses propres archives, un enregistrement de qualité identique à l’enregistrement original et sortir une édition anniversaire de son album Reckless en 2014.

Toutefois, il ignore ce qu’il en est pour ses huit autres albums sortis sous l’étiquette A&M Records.

Tragically Hip et Rufus Wainwright touchés

Mardi, le New York Times a publié une liste plus longue d’artistes dont des enregistrements originaux sont partis en fumée en juin 2008. Des noms parmi lesquels on retrouve ceux des Canadiens, Joni Mitchell, the Tragically Hip, Buffy Sainte-Marie, Nelly Furtado, Paul Anka et Rufus Wainwright.

Le gérant des Tragically Hip, Bernie Green, a expliqué que le groupe évaluait ses actifs et ses enregistrements avant de réagir.

Le chanteur Rufus Wainwright pendant une prestation à New York en 2014 Photo : Getty Images / Jemal Countess

Toujours selon le New York Times l’enregistrement du disque Remaining Awake Through a Great Revolution de Martin Luther King, où on entend le pasteur parler, a également été réduit en cendres. Des enregistrements de Sidney Bechet, Groucho Marx, Mae West, Bob Hope, Ricky Nelson, Petula Clark,The Who, Joe Cocker, Peter Frampton, Olivia Newton-John, Barry Gibb, the Pointer Sisters, Belinda Carlisle et Meat Loaf figurent aussi parmi ceux qui ont été détruits dans cet incendie.

Sheryl Crow réagit

La chanteuse Sheryl Crow a confirmé, en entrevue à la BBC, avoir perdu des enregistrements lors de cet incendie.

Sheryl Crow en concert le 2 novembre 2017 à Nashville, Tennessee Photo : Getty Images / Rick Diamond

Premièrement, je n’arrive pas à comprendre, comment on peut entreposer quoi que ce soit dans une chambre forte qui n’a pas de système de gicleurs. Deuxièmement, je ne comprends pas comment on peut faire des sauvegardes et les entreposer au même endroit Sheryl Crow

Même à l’heure du numérique, conserver des enregistrements originaux est important, car ce matériel sonore est toujours de meilleure qualité que les copies.

Plusieurs artistes, dont le rappeur Tupac et le rockeur Tom Petty, ont déjà entamé des poursuites judiciaires à l’encontre d’UMG.