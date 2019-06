Deux jeunes francophones de Terre-Neuve gagnent un voyage en Europe

Deux élèves de l'École Rocher-du-Nord, à Saint-Jean de Terre-Neuve, entament cette semaine un voyage inoubliable aux champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Ces jeunes francophones ont gagné cette visite gratuite en France et en Belgique pour leur recherche sur le régiment de Terre-Neuve.

Xavier Emberley, 14 ans, et Elise Murgier, 15 ans, ont passé des mois à apprendre tout ce qu'ils pouvaient sur les soldats terre-neuviens et à créer des projets de recherche pour la Foire du patrimoine provinciale.

Les deux élèves ont fouillé des archives pour des lettres et des photos. Xavier a même interviewé un cartographe.

Mais Xavier Emberley se dit toujours incapable de croire que son projet sur la bataille de Gallipoli lui a mérité un voyage aux champs de guerre et à la commémoration de la bataille de Beaumont-Hamel, lundi prochain.

Je ne savais vraiment pas quoi dire. Je me souviens d'être dans la salle et j'avais le coeur qui battait très vite. Xavier Emberley, élève, École Rocher-du-Nord

Chaque année, 19 participants de la Foire du patrimoine provinciale sont sélectionnés pour ce voyage en Europe, dont deux du Conseil scolaire francophone provincial.

Xavier Emberley a passé des heures à fouiller des les archives pour les photos de la bataille de Gallipoli. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Xavier Emberley a consacré sa recherche à la première offensive des Terre-Neuviens, en 1915, en Turquie. Il explique qu’il voulait apprendre davantage sur les exploits du régiment de Terre-Neuve à l’extérieur de l’Europe.

La bataille [de Gallipoli] était la première grande partie pour les Terre-Neuviens et je pense qu’on devrait apprendre beaucoup plus sur ce sujet-là , estime-t-il. C’était une partie horrible de l’histoire des Terre-Neuviens, parce que beaucoup de Terre-Neuviens ont souffert.

La première bataille du régiment de Terre-Neuve était en 1915 à Gallipoli, en Turquie. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Cette histoire m'a vraiment pris au coeur

Le projet d’Elise porte sur la vie d’Eugène Cornect, un des premiers soldats à s’enrôler dans le régiment de Terre-Neuve et un des seuls franco-terre-neuviens à participer à la Grande Guerre.

Au début, il était pêcheur, il ne savait pas qu'il allait aller à la guerre. Il voulait l'aventure , explique-t-elle.

Eugène Cornect a pourtant été frappé par une balle à Beaumont-Hamel, en 1916. Il aura survécu en restant allongé par terre pendant que les feux se calmaient.

Eugène Cornect, qui a grandi sur la péninsule de Port-au-Port, était parmi les 500 premiers Terre-Neuviens à participer à la Première Guerre mondiale. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Pendant qu’il retournait à son camp, il a rencontré un soldat allemand qui était à peu près dans la même condition que lui , raconte Elise Murgier. Les deux hommes se sont regardés, se sont serré la main, et sont partis chacun de leur côté.

Cette histoire m’a vraiment pris au coeur , relate Elise Murgier.

Tu vois que même si tu es à la guerre, tu n’as pas besoin de tuer [...] tu peux faire la paix en quelque sorte. Elise Murgier, élève, École Rocher-du-Nord

Amputé à la cheville, Eugène Cornect est retourné à Terre-Neuve, où il a eu 13 enfants. Plusieurs décennies plus tard, c'est son petit fils qui a aidé Elise à trouver des photos, des lettres et même des fiches de paie pour son projet.

Elise Murgier indique qu’elle espère que son voyage lui permettra d'apprendre davantage sur son patrimoine et à approfondir ce qu’elle a déjà apprit sur le régiment de Terre-Neuve.

Quand j’ai dit à mes grands-parents que j’avais gagné ce voyage, ils ont dit, “Ah! C’est quoi?” Ils ne connaissaient pas le sentier du caribou, ils ne connaissaient pas ce qu’on allait faire. Même les monuments, ils en connaissaient quelques-uns, mais pas vraiment , explique-t-elle.