Ottawa s’attaque au contenu extrémiste violent et au terrorisme en ligne

Cette mesure vise à offrir les ressources logistiques et financières nécessaires aux entreprises qui travaillent avec le gouvernement pour contrer ce phénomène, selon le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, Ralph Goodale.

L’impact du contenu terroriste et extrémiste en ligne s’étend à de plus en plus de personnes. Il encourage la violence et le carnage odieux.

Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada